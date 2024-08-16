 

Мнение «аналитика»: О грандиозной финансовой катастрофе… Она и добьёт окончательно?

16.08.2024, 1:30, Разное
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Август — месяц тревожных ожиданий и алармистских прогнозов, которые… увы, часто сбываются.

Быть может, сбудется и этот — от уважаемого человека и серьёзного бизнесмена. Ведь у него, в отличие от нас, намного больше непубличной финансовой информации, намного лучше доступ к закрытым аналитическим отчётам солидных тинк-тэнков, намного шире возможности почувствовать настроения деловой тусовки. Ну и собственная интуиция ему уже многое говорит.

Так вот он полагает, что самое позднее месяца через три или чуть раньше финансовая система страны получит такой удар, от которого уже не оправится. И «никогда не восстановится».

Но произойдёт это лишь при одном условии.

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства приведет к тому, что финансовая система страны никогда не восстановится. Об этом заявил экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп на митинге в Северной Каролине. Трансляция выступления велась на его канале на YouTube.

«Ещё четыре года правления [вице-президента Камалы] Харрис — и финансовая система никогда не восстановится, она никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится. Честно говоря, что более важно, это будет необратимо», — сказал Дональд Трамп во время митинга в штате Северная Каролина. И хотя политики в предвыборной горячке гонят много разного, в том числе глупого, основания для тревоги у претендента на возвращение в Овальный кабинет имеются.

И это не только пресловутый госдолг, разросшийся до астрономических по меркам США размеров. К слову, этот его #рост требует всё больше расходов на проценты по казначейским облигациям, что тяжким бременем ложится на федеральный #бюджет. На крупнейшем в мире фондовом рынке нарастает тревога, перемежающаяся с приступами эйфории, как сегодня. Промышленный сектор никак не может выбраться из «ковидной ловушки», и по последним статданным, динамика промпроизводства в годовом выражении опять ушла «в минус». И это всё можно было бы спокойно игнорировать, как прежде: в конце концов, не #промышленность сейчас составляет основу американской экономики. Но вот недавно появилась информация, что «гегемон» уже не вывозит три конфликта с ядерными странами, — РФ, КНР и КНДР, — если они начнутся одновременно. А ведь ещё лет 15 назад на разных командно-штабных учениях Америка выносила эту троицу «в одну калитку».

Мир изменился, а вот американское «глубинное государство» не успевает за этими переменами, загоняя тем самым страну в #кризис.

И лишь одна остаётся надежда: «Трамп придёт — порядок наведёт»?

А иначе — грандиозный финансовый шухер и полный коллапс?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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