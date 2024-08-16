 

Рупор кремлевской пропаганды: В Олимпийской войне виноват Саакашвили

16.08.2024, 0:35, Разное
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"Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства" (с) "Грузинская мечта"

Спустя 16 лет в Грузии официально сказали то, что Россия говорила с августа 2008 года. Теперь Россия и Грузия сошлись в вопросе о том, кто был главным виновником развязанной войны. Это признание открывает интересные воозможности для нормализации отношений.

Признание очевидно связано с тем давлением, которое США нынче оказывают на Грузию (угрозы, санкции, попытки свержения режима Кобахидзе) и угрозой государственного переворота, в рамках которого США рассчитывают использовать в том числе и сидящего в тюрьме Саакашвили.

Теперь же Грузия официально признала, войну начал Саакашвили, которого к этому подталкивали американцы, а именно "Банда Чейни".
Если бы не его нападение на Южную Осетию, она бы до сих пор была бы непризнанным государством и там не размещались бы российские войска.
Фактически, благодаря Саакашвили, Южная Осетия и Абхазия окончательно отделились от Грузиии и с точки зрения грузинских националистов, именно это является предательством грузинских интересов.

Источник: Colonel Cassad


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