«Большая ошибка, которая ускорит поражение Украины» — «эксперты» о наступлении на Курск

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The Responsible Statecraft опросил экспертов, что они думают по поводу украинского наступления в Курской области. Большинство специалистов, признавая некоторые успехи Украины, сходятся в одном: этот шаг в итоге не принесёт ей ничего хорошего. Киев только растратит необходимые ему силы, поэтому в долгосрочной перспективе цели этого наступления оставляют много вопросов, а его последствия вызывают беспокойство о судьбе Украины.



АР

Джейсен Дж. Кастильо, содиректор Центра большой стратегии Олбриттона: «Атака Украины напоминает мне дерзкое западное наступление Германии в 1944 году, которое застало союзников врасплох, привело к успехам и закончилось поражением в битве за Дугу». После этого Германия растратила живую силу и технику, в которых нуждалась несколько месяцев спустя на Восточном фронте. Поэтому аналогичные действия Украины вызывают беспокойство.

Моника Даффи Тофт, директор Центра стратегических исследований Флетчерской школы права и дипломатии: «На материальном направлении Украина, возможно, сможет временно ослабить способность РФ наносить ракетные удары по украинским целям. Но в материальном плане не стоит ожидать долговременного эффекта. Украина будет вынуждена отступить от России, а уцелевшие российские войска и техника будут перераспределены после отдыха и доукомплектования на другие важнейшие участки фронта».

Марк Эпископос, профессор истории Университета Мэримаунт: «Усилия по сохранению Курского кармана вряд ли принесут Украине какие-либо стратегические выгоды и потребуют значительных постоянных инвестиций в войска и технику. Это может ослабить украинскую оборону, непреднамеренно создавая возможности для российских сил вдоль линий соприкосновения в Донбассе».

Лайл Голдштейн, эксперт по Азии при Университете Брауна: «Возникают законные вопросы относительно разумности нового наступления. Потери атакующей стороны неизбежно высоки, особенно в условиях, когда РФ сохраняет значительное преимущество в огневой мощи». Это может создать серьёзные слабые места на других участках боевой линии, чем могут воспользоваться российские войска.

Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета имени Р. Уэнделла Харрисона: «Вторжение Украины в Курск было крупной стратегической ошибкой, которая ускорит её поражение». Ключевым фактором, определяющим успех в войне на истощение, является соотношение потерь и обмена, а не захват территории. Ситуация благоприятна для России. С одной стороны, российские потери были относительно невелики, поскольку украинская армия фактически захватила необороняемую территорию. С другой, получив сигнал о наступлении, Москва быстро направила мощную авиацию против наступающих украинских войск, которые находились на открытой местности и были легко доступны для ударов. Неудивительно, что атакующие силы потеряли много солдат и огромную часть своей техники.

Раджан Менон, профессор в школе Пауэлла при Городском университете Нью-Йорка: «Курский гамбит Украины был широко воспет — и вполне заслуженно. Но его долгосрочный успех остаётся под вопросом». Неясно, стремится ли генерал Александр Сырский удержать российскую территорию, чтобы улучшить переговорные позиции Украины, отвлечь российские силы с поля боя в Донецке или причинить боль россиянам. Однако его способность достичь одной или нескольких из этих целей остаётся неопределённой.

Стивен Уолт, профессор Йельского университета: «Украинское вторжение в Россию — это сопутствующее шоу, призванное укрепить моральный дух Украины и дать Западу уверенность в том, что он продолжит поддерживать Киев, но оно не повлияет на исход войны».