Рупор кремлевской пропаганды: Про события в Курской области

Про события в Курской области

‼️ Я не считаю себя политиком и великим стратегом, расскажу лишь то, что видел лично я.

▪️На данный момент я служу в одном из развед подразделений и так сложились обстоятельства, что в момент наступления пиздеца в Курской области я находился там по работе.

Основной работой моего подразделения является разведка.

▪️Скажу так, о надвигающимся пиздеце мы предупреждали за 2-е суток, погранцы же от своих источников знали минимум дней за 5.

Заходили они на наши территории нихуя не малыми группами, как сейчас пытаются это выставить, а колоннами.

Лично я наблюдал, как заходила колонна, растянутая на 3 километра.

Встречали их пограничники и небольшое количество солдат, чьих сил попросту не хватило для сдерживания.

Враг несомненно будет разбит и выгнан с наших территорий, но придется набраться терпения, быстрого исхода ожидать точно не стоит.

Быть воином – жить вечно.

Пограничники проявили себя с наилучшей стороны, огромное уважение им за это.

Критиковать действия ответственных за это может каждый, но не сейчас, сейчас время объединиться и дать им пизды, а уже после, когда все наладится, будем разбираться.

https://t.me/fireinstruktor/126 – цинк

Плюс фото уничтоженной техники и личного состава противника в Курской области. В последние дни косяком пошли.

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