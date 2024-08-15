«Правда» и «Коммерсантъ» создали совместное издание — «Коммерсантъская правда»

Главный редактор «Правды» Борис Комоцкий и генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» подписали в московском пресс-центре ТАСС 15 августа соглашение о создании объединённой газеты — «Коммерсантъская правда».

Планируется, что новое СМИ будет сочетать лучшие традиции одной из старейших коммунистических газет России и ведущего отечественного делового издания.

«Наше непростое время заставляет принимать нетривиальные решения. «Правда» является наследницей главной советской газеты, а «Ъ», напротив, символизирует переход России к рынку. Поэтому единое издание будет сочетать лучшее от коммунизма и демократии», – сказал Комоцкий.

Главным редактором «Коммерсантъской правды» назначен журналист Генрих Боровик. Первый номер новой газеты выйдет уже 16 августа, тираж издания составит 100 тысяч экземпляров. До конца 2024 года все подписчики «Коммерсанта» и «Правды» будут получать объединённое издание, а впоследствии смогут оформить льготную подписку.

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