Мнение: Украина вводит ковидные ограничения в России

Слышу с утра вроде мелкую на фоне всего остального, но для меня сногсшибательную новость: сегодня будет матч Премьер-лиги первенства России по футболу в Воронеже местного Факела с Акроном… без зрителей. Я сначала удивился не очень, хотя и странно – вроде чемп начался сосвсем недавно, когда зрители успели так нахулиганить, что им на матч запретили приходить? А тут делают объяснение. Матч будет без зрителей… ввиду сложной геополитической обстановки в соседних регионах!

Вообще, матчи без зрителей последний раз играли… во время ковида. Лишнее подтверждение, что с 2022 ковид из РФ никуда не ушел, а просто видоизменился.

И вот это круто. То есть из-за Курской области запретили! Вторжение ВСУ уже непосредственно в Хартленд матушки-России уже приводит к матчам без зрителей, причем и не в самой Курской области, а в даже не пограничном Воронеже! Такая вот «мирная жизнь». Но как агитпроп, так и, что еще более поразительно, само народонаселение из последних сил продолжают делать вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза», а мирная жисть вовсю продолжается.

А тем временем, смотрю, у немногих вменяемых аналитиков все чаще закрадывается мысль – а не «разгуливают» ли укрвойска, чтобы потом уже с максимальной помпой «ударить в набат» и начать таки под это дело еще одну мобилизацию?!

Вообще, есть ощущение, что российский тришкин кафтан ощутимо трещит уже по швам. Путин на днях приказал «вытеснить» (не разгромить, а именно вытеснить!) ВСУ из Курской области, и устроить «полное прикрытие государственной границы», и, мол, не только в Курской, но и во всех прочих областях, оказавшихся под угрозой. Ну-ну. Это, стало быть, как минимум еще Белгородская и Брянская. Но вопрос – а кем «прикрыть»? Это огромное протяжение границы, если суммарно. Еще тысяч 80-100, со всем снаряжением и обеспечением (впереди зима)? А откуда?

Похоже, для РФ закончилась лафа: все предыдущие 2,5 года ни у кого «почему-то» не было даже мысли атаковать непосредственно саму Россию (кстати, а почему все-таки не было?) И тут, видать, этот «невидимый купол» кем-то был снят, и дана отмашка «Можно!» И сразу после этого «геополитическая ситуация» (любимое словцо отечественных «экспертов») заиграла новыми красками. Строго говоря, на защиту границ по всему протяжению РФ должна ставить все свои войска без остатка, и тратить на это львиную долю всего своего военного бюджета – так, что ни на какие внешние авантюры ничего просто не останется.

Доигрались, в общем.