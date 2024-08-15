Мнение: Семейный бизнес в Индии, падение спроса на алмазы и перспективы угольной отрасли

1. Их нравы. Всего несколько семей в Индии контролируют существенную долю экономики страны. Экономика Индии при этом сама по себе очень велика — третья по размеру в мире, между США и Россией (ссылка):



Семья Амбани возглавила список самых дорогих семейных компаний Индии в рейтинге Barclays-Hurun India. Стоимость предприятий, которыми владеет семья, составляет 25,75 трлн рупий, что эквивалентно почти 10% ВВП Индии. Причем некоторые принадлежащие Амбани бизнесы не были учтены в рейтинге, поскольку он не принимает во внимание «бизнесы первого поколения», т.е. те, которыми владеет одно поколение семьи.

За Амбани следует семья Баджадж, которая занимает второе место в стране по капитализации. Семья Бирла занимает третье место. Согласно отчету, совокупные интересы трех крупнейших семейных компаний оцениваются в 460 миллиардов долларов, что эквивалентно ВВП Сингапура.

На четвертом месте в списке также находится семья Саджан Джиндал, возглавляемая Саджаном Джиндалом, а на пятом – семья Надар. Рошни Надар Малхотра из семьи Надар – единственная женщина в списке 10 крупнейших семейных компаний.

Нитин Сингх, глава отделения Barclays Private Bank в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает: “Индия – сложная страна. Она состоит из различных штатов и различных структур. Существует множество стимулов для тех людей, которые знают, как работать в таких условиях. И я думаю, что именно этого и добились компании, работающие в разных поколениях, на протяжении многих лет; они смогли преуспеть, работая в сверх сложной среде”.

Тут, впрочем, мы видим три стандартные ошибки. Ошибка первая — сравнивать стоимость активов и ВВП напрямую нельзя. Это примерно как «блогер весит 120 килограмм, что эквивалентно 10% от золотого запаса Литвы». Ошибка вторая — всю экономику всегда кто-то контролирует, и в конечном счёте не так важно, кто конкретно владеет конкретным заводом, пока завод выпускает продукцию, платит налоги и создаёт рабочие места. Ошибка третья — семья тут подаётся как монолит, однако это никогда не монолит. Я уверен, что даже сейчас люди с фамилией Амбани ведут финансы отдельно и периодически конкурируют друг с другом.

Проведу аналогию. Сейчас в мире живёт несколько миллионов прямых потомков Чингисхана. Однако это не значит, что потомки Чингисхана контролируют такую-то долю мировой экономики. Такое утверждение верно с формальной точки зрения и даже подходит для заголовков в жёлтых СМИ, однако по сути это чушь: потомки Чингисхана не являются организованной группой, управляемой из единого центра.

2. К более практическим новостям. В Индии резко сократился спрос на алмазы, что создало проблему как для западных поставщиков алмазов, так и для России (ссылка):



Алмазодобывающая российская компания «Алроса» может остановить продажи своей продукции за рубеж. <…> Российский поставщик может приостановить поставки на месяц-два вслед за своим главным конкурентом. Ранее крупнейший в мире огранщик драгоценных камней индийская Kiran Gems решила отправить в вынужденный отпуск 50 тысяч сотрудников. Из-за слабого спроса на алмазы Международная корпорация Da Beers также отменила августовскую торговую сессию и перенесла даты продаж на более поздний срок. Причиной назвали переизбыток предложения на рынке.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран «Большой семерки» (G7) на импорт алмазов и бриллиантов из России. С начала марта мера распространилась и на бриллианты от одного карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах. На этот сегмент приходится порядка 70 процентов мирового розничного рынка бриллиантов.

В мае Индия, которая является крупнейшим в мире огранщиком бриллиантов (на долю азиатской страны приходится суммарно 90 процентов глобального производства) и одним из главных партнеров России, сократила закупки камней. По итогам мая 2024 года суммарные объемы экспорта российских алмазов в Индии сократились на 13 процентов год к году и упали до отметки 352 тысячи карат.

Будучи миноритарием Алросы я немного обеспокоен. Вместе с тем, думаю, любовь к понтам в итоге возьмёт своё: люди по всему миру продолжат покупать алмазы, чтобы показать, как много они способны потратить на украшения.

3. Если алмазы пока на паузе, то с ископаемым топливом, которого у меня в портфеле значительно больше, всё в порядке. Индия обещает превратиться в одного из главных покупателей не только русской нефти, но и русского угля. Вопреки прогнозам Международного энергетического агентства (зелёных бесов), мировой спрос на уголь стабильно высок, при этом дальнейшая индустриализация и рост экономики Индии играет в поддержании спроса на уголь ключевую роль (ссылка):

При нынешних тенденциях спрос на антрацит, лигнит и всем остальным разновидностям угольного топлива будет выше в 2050 году, чем в 2000 году.

Новые цифры за 2023 и 2024 годы уже традиционно соответствуют шаблону: в течение последнего десятилетия МЭА предвещало приход пикового спроса на уголь, только для того, чтобы вновь увеличить свой прогноз с каждым новым годом. Теперь МЭА говорит, что «аппетит упадет в 2025 году» и начнет постепенно снижаться после этого.

Обозреватели Bloomberg’а не верят предсказаниям МЭА, называя минимум три причины.

Во-первых, в Индии наблюдается быстрый рост потребления электроэнергии, а Нью-Дели, стремясь избежать отключений электроэнергии, идет ва-банк и строит угольные электростанции. Пока что в этом году потребление угля в Индии на 10% выше, чем в 2023 году.

Во-вторых, сжигание угля в Юго-Восточной Азии продолжит расти, основные объемы чистого и дорогого газа уходят в Европу, дешевле топиться углем.

В-третьих, надежды на ВИЭ себя пока не оправдывают. Все «сливки» которые можно было снять – сняты. Опора на чистую энергетику не сработала.