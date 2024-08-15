Два высших образования, дипломы олимпиад, рекомендательные письма от местных чиновников: HR-менеджер из Москвы рассказала, как устроиться на работу курьером
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Глава известного
московского HR-агентства Ольга Соколова рассказала
журналистам «Панорамы», как соискатель может увеличить свои шансы трудоустроиться курьером в крупную московскую фирму. Чтобы получать от 100
тысяч рублей на старте, молодому специалисту необходимо иметь множество
регалий, выгодно отличающиех его от тысяч соискателей.
Минимальное требование, позволяющее резюме пройти первоначальный
фильтр, – наличие двух высших образований, как минимум одно из которых
должно быть получено в престижном московском вузе. После этого следуют
тщательное изучение характеристик кандидата и подсчёт баллов, которые можно
получить, имея спортивные достижения, дипломы студенческих олимпиад по физике и
программированию, рекомендательные письма от местных чиновников (в ранге не
ниже заммэра), сертификаты о прохождении онлайн-курсов.
Баллы за все достижения суммируются, и кандидаты сортируются по ним. Если соискатель окажется в топ-5 на этом этапе, у него появляются шансы заполучить желанную работу.
«Сейчас в курьеры
лезут все – и бывшие историки, прошедшие какие-то трёхмесячные курсы, и студенты,
и вообще кто попало, – говорит Ольга Соколова. – Разумеется, в таком потоке
кандидатов, когда конкурс на место бывает и 900, и 1000 человек, нужно как-то
ориентироваться. Поэтому рекрутёры отбирают только лучших из лучших. Наградой
за это станет одна из самых высокооплачиваемых и престижных профессий с Москве,
да и вообще по всей России».
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