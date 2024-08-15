 

Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки

15.08.2024, 19:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам Наджиева, инцидент произошел в связи с выдвижением Юрьевой на премию Президента к ее столетию. К сожалению, певица не дожила до этой награды, и вопрос о премии стал темой обсуждения на круглом столе деятелей культуры.

Градский предложил выделить средства на памятник Юрьевой на Донском кладбище, что вызвало резкую реакцию Пугачевой. Она произнесла фразу: “А что теперь, у нас всем покойницам будут давать премии?”. Это замечание глубоко оскорбило Градского, который считал Юрьеву значимой фигурой в истории музыки. Он был настолько возмущен, что два года не общался с Пугачевой. Наджиев подчеркивает, что Градский всегда относился к Пугачевой с уважением, но этот случай стал для него пределом.

Изабелла Юрьева была не только выдающейся певицей, но и символом музыкальной культуры. Наджиев отмечает, что такое пренебрежительное отношение к памяти артистки говорит о многом и подчеркивает контраст между Градским и Пугачевой. Градский всегда ставил интересы других выше своих собственных, что особенно проявилось в его работе над проектом “Голос”. Он переживал за судьбы своих учеников и стремился создать условия для их развития.

По мнению Наджиева, уважение к наследию и памяти великих артистов — это то, что должно объединять людей в сфере искусства. Он также указал на отсутствие у Пугачевой этого благородства, которое было присуще Градскому. Важно помнить о тех, кто создал музыкальную культуру, и ценить их вклад. Конфликт между двумя легендами подчеркивает, как важно сохранять уважение к прошлому и не забывать о тех, кто оставил след в истории.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына

16.08 / Cтарые, дорогие и сделаны в России — Киев не хочет покупать у Болгарии реакторы для своей АЭС

15.08 / «Большая ошибка, которая ускорит поражение Украины» — «эксперты» о наступлении на Курск

15.08 / Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери

15.08 / SRF – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию по всему миру в связи с оспой обезьян

15.08 / NYP – из-за провальной миграционной политики Байдена и Харрис преступниками становятся даже малолетние мигранты

15.08 / Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

15.08 / 63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее “бабкиных дней”

15.08 / Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили

15.08 / На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика