Apple трудится над iMac с массивным экраном
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Несмотря на прекращение производства 27-дюймовых iMac и iMac Pro, Apple продолжает развивать модель со значительно большим экраном. Согласно авторитетному изданию Bloomberg, разработки начались еще в середине 2023 года.
Размер нового iMac остается неизвестным, но источники указывают на диагональ свыше 30 дюймов. Для модели ожидаются тонкие рамки, схожие с теми, которые использовались в 27-дюймовом дисплее Studio Display.
Подробностей о технических характеристиках пока нет. Интересно, будет ли компьютер оснащен чипсетом Apple M4, предназначенным для 24-дюймового iMac этого года. Инсайдеры прогнозируют появление нового iMac в течение следующих нескольких лет.
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