Apple трудится над iMac с массивным экраном

Несмотря на прекращение производства 27-дюймовых iMac и iMac Pro, Apple продолжает развивать модель со значительно большим экраном. Согласно авторитетному изданию Bloomberg, разработки начались еще в середине 2023 года.

Размер нового iMac остается неизвестным, но источники указывают на диагональ свыше 30 дюймов. Для модели ожидаются тонкие рамки, схожие с теми, которые использовались в 27-дюймовом дисплее Studio Display.

Подробностей о технических характеристиках пока нет. Интересно, будет ли компьютер оснащен чипсетом Apple M4, предназначенным для 24-дюймового iMac этого года. Инсайдеры прогнозируют появление нового iMac в течение следующих нескольких лет.