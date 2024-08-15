 

Марина Федункив раскрыла детали о своей беременности

15.08.2024, 19:10, Разное
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В ответ на разлетевшиеся слухи о беременности Марина Федункив с присущим ей юмором прокомментировала эту ситуацию. Не желая ни подтверждать, ни опровергать информацию, она отшутилась в беседе с журналистами: “Рожать в таком почтенном возрасте готовы только собаки и я. Но нет, это не смешно”.

По словам источников, на съемочной площадке Марина уже не скрывает свое интересное положение. Ранее артистка связала себя узами брака в третий раз с итальянским бизнесменом Стефано Маджи, который обосновался в России.

Напомним, ранее Мишель Серова предприняла меры по совершенствованию своей фигуры, устроив себе разгрузочные дни.


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