Марина Федункив раскрыла детали о своей беременности

В ответ на разлетевшиеся слухи о беременности Марина Федункив с присущим ей юмором прокомментировала эту ситуацию. Не желая ни подтверждать, ни опровергать информацию, она отшутилась в беседе с журналистами: “Рожать в таком почтенном возрасте готовы только собаки и я. Но нет, это не смешно”.

По словам источников, на съемочной площадке Марина уже не скрывает свое интересное положение. Ранее артистка связала себя узами брака в третий раз с итальянским бизнесменом Стефано Маджи, который обосновался в России.

Напомним, ранее Мишель Серова предприняла меры по совершенствованию своей фигуры, устроив себе разгрузочные дни.