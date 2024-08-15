От инопланетян скрывайтесь и им на зуб не попадайтесь

Нынче астроном Адам Фрэнк взял на себя смелость выступить в роли папаши всего человечества. Неужто вспомнил, как ему в когда-то мама с папой твердили, что связываться с хулиганами опасно? И ведь были правы! Оных и по сей день везде хватает, да и других злоумышленников: убийц, террористов, маньяков.

Однако уважаемый ученый предупреждает вовсе не о них. Его беспокоит стремление землян к контактам с внеземным разумом. Дескать, пытаться связаться с инопланетянами — все равно что говорить «мы здесь и мы вкусные»:

«Я говорю о METI — внеземном интеллекте — и в целом не являюсь его большим поклонником. Не стоит высовывать голову из травы и говорить: ‘Эй, мы здесь, мы вкусные’».

Фрэнк считает, что инопланетная жизнь может существовать, и заявил, что он с осторожностью относится к отправке сообщений в космос, потому что «мы не знаем, что там». А потому людям следует «залечь на дно» у себя на Земле, поскольку пытаться общаться с внеземным разумом — все равно что предложить себя на обед, а заодно на завтрак и на ужин инопланетянам. Ну а те спят и видят, как бы закусить кем-нибудь из нас.

62-летний американец полагает, что во Вселенной есть как минимум микробная жизнь, поскольку солнечные системы «несомненно могут быть обитаемы», а для человечества, «возможно, лучшее решение — затаиться». Тем более что статистическое понимание того, что в космосе существует жизнь, появилось недавно: в 1995 году была открыта первая планета, обращающаяся вокруг своей звезды:

«До этого некоторые люди считали, что планеты встречаются очень и очень редко. Теперь мы понимаем, что у каждой звезды, которую вы видите на ночном небе, есть целая семья миров. Если пересчитать пять таких звезд, то на одной из них найдется планета, подходящая для формирования жизни, то есть там может образоваться жидкая вода».

По словам ученого, шансы на существование жизни в космосе «значительно возросли:

«Теперь мы знаем гораздо больше мест, где может зародиться жизнь. Конечно, пока вы не поищете и не найдете ее, статистика остается лишь предположением. Но с точки зрения того, что у нас есть места, где можно искать, это взрыв возможностей».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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