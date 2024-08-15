SRF – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию по всему миру в связи с оспой обезьян

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Всемирная организация здравоохранения объявила наивысший уровень опасности из-за угрозы распространения нового штамма оспы обезьян, передаёт швейцарский телеканал SRF. В Африке режим чрезвычайной ситуации был введён ещё раньше: управление здравоохранения по континенту пишет о более чем 14 тыс. случаев заболевания и более 500 смертельных исходах.



AP

Всемирная организация здравоохранения объявила наивысший уровень опасности в связи с появлением в Африке нового варианта вирусного заболевания Mpox, также известного как обезьянья оспа, пишет швейцарский телеканал SRF.

ВОЗ признаёт риск того, что после 2022 года оспа обезьян может снова распространиться по всему миру и стать угрозой для здоровья людей в нескольких странах. Как заявил в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, организация последовала рекомендации независимых экспертов по Mpox, собравшихся в так называемом Комитете по чрезвычайным ситуациям.

Опасения ВОЗ связаны, в частности, с новым вариантом вируса, который был обнаружен на востоке Демократической Республики Конго в конце 2023 года. Он может быть более заразным, чем предыдущие варианты, и вызывать более тяжёлое течение болезни. Подробные исследования по этому вопросу ещё не завершены. В последние недели этот вариант оспы обезьян также был впервые обнаружен в Уганде, Руанде, Бурунди и Кении.

Этот вирус является родственником классического вируса оспы (вируса ветряной оспы). Он вызывает в основном кожную сыпь, а также лихорадку и может быть смертельным, особенно для детей. Африканское управление здравоохранения уже сообщило о более чем 14 тыс. предполагаемых случаях заболевания и более 500 смертельных исходах из Демократической Республики Конго и соседних стран в этом году. В Африке уже объявлена чрезвычайная ситуация. Это позволит мобилизовать больше средств для помощи странам в сдерживании заболевания.

ВОЗ уже объявляла чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы в июле 2022 года. Тогда случаи заболевания были зафиксированы более чем в 60 странах, в том числе в Германии.