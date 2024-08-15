 

NYP – из-за провальной миграционной политики Байдена и Харрис преступниками становятся даже малолетние мигранты

15.08.2024, 18:05, Новости дня
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В Нью-Йорке арестовали 11-летнего преступника-мигранта, избившего человека. По мнению New York Post, этот случай олицетворяет безответственную миграционную политику Байдена и Харрис, которым наплевать на собственный народ.


AP

В Нью-Йорке произошла очередная трагедия, которая стала примером провальной миграционной политики Байдена и Харрис, пишет The New York Post. Полиция задержала 11-летнего мальчика-мигранта после того, как он, предположительно, совершил разбойное нападение. 

Причём он был не просто сообщником, его называют «главным агрессором», избившим жертву. По мнению издания, именно нынешняя администрация, продвигавшая либеральные законы, несёт прямую ответственность за эту трагедию. 

Открытые границы стали приманкой для преступников всех мастей. Вначале они перемещаются в комфортабельные гостиничные номера, оплаченные американскими налогоплательщиками, а потом отправляют своих подопечных воровать в магазинах или отбирать сумочки у прохожих. Молодежь последовательно обучают насилию и воровству. 

Им внушают, что жители Нью-Йорка — наивные простофили. При этом взрослые почти не привлекаются к ответственности за воровство, не попадают в тюрьму. Они уверены, что их не депортируют. Вот и дети понимают, что для преступлений не будет никаких последствий. 

Специализированные детские учреждения перегружены, им не хватает персонала. NYP отмечает, что им запрещено разлучать детей с родителями, какими бы ужасными они ни были. 

Демократы открыли границы, но не позаботились об инструментах для интеграции мигрантов в американское общество. Фактически власти поощряют незаконное поведение, например, работу без официального разрешения или даже визы. 

Таким образом, считает издание, отели в больших городах превратились в иллюстрацию сцен из книг Диккенса с кровожадными картелями и малолетними преступниками. 

Бедный 11-летний мигрант — жертва. Как и тот человек, которого он избил. Более того, все американцы являются жертвами порочной политики, проводимой нынешними лидерами, которым наплевать на собственный народ, настаивает NYP.  


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