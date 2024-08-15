 

Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

15.08.2024, 17:45, Новости дня
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«В прошлом году жители Дубны попросили нас благоустроить
улицу Центральную. Сейчас там идет активная работа: создается пешеходная зона с
местами для отдыха, и мы планируем завершить все работы к октябрю», — сообщил губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв.

Так, на Центральной улице установят теневые навесы,
скамейки, расширят тротуары и проложат велодорожку. Параллельно идет работа над
обновлением сквера имени Павла Журавлева в районе Большая Волга. В сквере
восстановят фонтан и обустроят небольшую площадь перед памятником. Его откроют
в сентябре.

Также осенью откроется первый участок кольцевого
веломаршрута «Дубненская кругосветка», который будет соединять вокзал «Большая
Волга» с Ратминской стрелкой.

В дополнение к этим проектам началось обновление пешеходной
зоны у ДК «Октябрь», которая стала победителем Всероссийского
онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».


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