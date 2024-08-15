Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

«В прошлом году жители Дубны попросили нас благоустроить

улицу Центральную. Сейчас там идет активная работа: создается пешеходная зона с

местами для отдыха, и мы планируем завершить все работы к октябрю», — сообщил губернатор

Подмосковья Андрей Воробьёв.

Так, на Центральной улице установят теневые навесы,

скамейки, расширят тротуары и проложат велодорожку. Параллельно идет работа над

обновлением сквера имени Павла Журавлева в районе Большая Волга. В сквере

восстановят фонтан и обустроят небольшую площадь перед памятником. Его откроют

в сентябре.

Также осенью откроется первый участок кольцевого

веломаршрута «Дубненская кругосветка», который будет соединять вокзал «Большая

Волга» с Ратминской стрелкой.

В дополнение к этим проектам началось обновление пешеходной

зоны у ДК «Октябрь», которая стала победителем Всероссийского

онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды».