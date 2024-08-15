МОК лишил израильских спортсменов медалей, выигранных в субботу

Международный

олимпийский комитет рассмотрел жалобу Спортивного совета муфтиев Парижа и постановил

лишить сборную Израиля медалей, которые израильские спортсмены завоевали на соревнованиях

в субботу 3 и 10 августа. Речь идёт об одной золотой и трёх серебряных наградах.

В сообщении

МОК говорится, что соблюдение субботы – очень важное правило для любого

еврея, а участие в спортивных состязаниях не считается основанием для его отмены.

В результате израильская команда опустилась в неофициальном медальном зачёте с 41-го на

70-е место.

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