Симулятор “РН-КИМ” оптимизирует добычу нефти

Компания “Роснефть” выпустила обновленную версию программного комплекса “РН-КИМ”, который позволяет моделировать процесс добычи нефти с высокой точностью.

Усовершенствованное гидродинамическое моделирование в “РН-КИМ” теперь включает подробное описание скважин с ГРП, что позволяет учитывать сложную геометрию и особенности потока жидкости в трещинах.

Новое дополнение симулятора — возможность моделировать растворение природных солей в горных породах. Этот механизм помогает определить оптимальный план разработки месторождений, поскольку закачивание воды для извлечения нефти влияет на пропускную способность породы и минерализацию добываемой нефти.

“РН-КИМ” интегрирован с геомеханическим симулятором “РН-СИГМА”, который учитывает изменения в нефтяном пласте во время добычи.

С момента внедрения в 2014 году “РН-КИМ” используется в научных учреждениях и предприятиях по добыче нефти и газа “Роснефти”. В настоящее время в симуляторе создано 95% гидродинамических моделей нефтяных месторождений компании.

За 2023 год применение собственного ПО “РН-КИМ” принесло экономию свыше 500 миллионов рублей. “Роснефть” уже более двух десятилетий разрабатывает и внедряет российское ПО для нефтегазодобычи.