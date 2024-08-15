Названы лучшие телевизоры до 25 тысяч рублей для дома и дачи

Эксперты составили список из трех качественных телевизоров ценой до 25 000 рублей. Они подходят для установки на кухне, в кабинете или на даче.

На первом месте — Xiaomi TV A 43 FHD 2025 стоимостью от 21 000 рублей. Эта модель оснащена 43-дюймовым LED-дисплеем с разрешением Full HD и функцией HDR10. У нее точная и насыщенная цветопередача (до 1 млрд цветов), а мощность встроенных стереодинамиков составляет 16 Вт. Телевизор работает на операционной системе Google TV, позволяющей устанавливать приложения и пользоваться голосовым ассистентом.

Следующим в рейтинге идет Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43. У него 43-дюймовый DLED-экран с разрешением 4K, а стереодинамики обеспечивают мощность 20 Вт и воспроизведение звука Dolby Digital Plus. В качестве операционной системы используется YaOS от “Яндекса” с поддержкой управления голосом через “Алису”. Цена этой модели начинается от 23 100 рублей.

Третью позицию занимает TCL 43V6B стоимостью от 22 000 рублей. Он имеет 43-дюймовый DLED-экран с 4K-разрешением и поддержкой HDR10. Технология AiPQ повышает качество изображения, а стереодинамики мощностью 20 Вт обеспечивают качественный звук. Телевизор работает на операционной системе Google TV.

Важно учитывать, что цены могут отличаться в зависимости от региона.