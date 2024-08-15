 

iPhone 13 подешевел в России на треть

15.08.2024, 17:30, Разное
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Стоимость востребованного на российском рынке смартфона iPhone 13 значительно снизилась. Это отмечает Hi-Tech Mail.ru. В августе 2024 года в отечественных магазинах можно приобрести одну из самых популярных моделей Apple по цене менее 55 тысяч рублей. Это на 30% ниже стартовой цены в момент начала продаж. Некоторые торговые точки предлагают устройство за 50 тысяч рублей.

В момент поступления в продажу в РФ в сентябре 2021 года рекомендованная стоимость iPhone 13 составляла 79,9 тысячи рублей. Данная модель неоднократно признавалась самым популярным смартфоном Apple.

Устройство оснащено 6,1-дюймовым Super Retina OLED-экраном с характерным вырезом «челкой» и частотой обновления 60 Гц. В него встроена двойная камера с датчиками разрешением 12 Мп. За производительность отвечает чипсет Apple A15 Bionic, применяющийся и в базовых iPhone 14. Кроме того, гаджет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживает беспроводную магнитную зарядку MagSafe.

Средняя стоимость актуального iPhone 15 на август 2024 года составляет около 65 тысяч рублей. Ранее эксперты предостерегали россиян от приобретения быстро устаревающего iPhone 15.


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