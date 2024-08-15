iPhone 13 подешевел в России на треть
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Стоимость востребованного на российском рынке смартфона iPhone 13 значительно снизилась. Это отмечает Hi-Tech Mail.ru. В августе 2024 года в отечественных магазинах можно приобрести одну из самых популярных моделей Apple по цене менее 55 тысяч рублей. Это на 30% ниже стартовой цены в момент начала продаж. Некоторые торговые точки предлагают устройство за 50 тысяч рублей.
В момент поступления в продажу в РФ в сентябре 2021 года рекомендованная стоимость iPhone 13 составляла 79,9 тысячи рублей. Данная модель неоднократно признавалась самым популярным смартфоном Apple.
Устройство оснащено 6,1-дюймовым Super Retina OLED-экраном с характерным вырезом «челкой» и частотой обновления 60 Гц. В него встроена двойная камера с датчиками разрешением 12 Мп. За производительность отвечает чипсет Apple A15 Bionic, применяющийся и в базовых iPhone 14. Кроме того, гаджет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживает беспроводную магнитную зарядку MagSafe.
Средняя стоимость актуального iPhone 15 на август 2024 года составляет около 65 тысяч рублей. Ранее эксперты предостерегали россиян от приобретения быстро устаревающего iPhone 15.
Смотреть комментарии → Комментариев нет