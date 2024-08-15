Так ли перепелиные яйца полезнее куриных и стоит ли за них переплачивать: объясняют диетологи

Многие считают, что перепелиные яйца полезнее традиционных куриных. Но ведь и стоимость перепелиных яиц почти в три раза выше, чем куриных. Чтобы разобраться, стоит ли переплачивать, диетологи разъясняют, есть ли на самом деле у перепелиных яиц преимущества перед куриными.

Действительно ли перепелиные яйца полезнее куриных

Если сравнить пищевую и энергетическую ценность обоих видов яиц, то можно увидеть, что основные питательные показатели у них, в принципе, равноценные.

Количество витаминов, содержащихся в яйцах разных птиц, тоже практически идентично. Но вот что касается минералов, в перепелиных яйцах в больших количествах содержится магний (32 мг против 12 мг в куриных), а железа в несколько раз больше, чем в куриных. Однако нет смысла есть перепелиные яйца только из-за магния, так как этот минерал присутствует и в других продуктах. А вот наряду с мясом и овощами перепелиные яйца считаются одним из основных поставщиков железа.

Чем полезны перепелиные яйца

Перепелиные яйца богаты витамином А, необходимым для здоровья глаз. Также в них много бета-каротина и в достаточном количестве содержатся витамины A, C и E. Данные витамины, являющиеся антиоксидантами, помогают организму в борьбе со свободными радикалами. Еще, по мнению специалистов, яйца перепела обеспечивают защиту клеток печени от вредных воздействий химических веществ.

Благодаря содержанию жирных кислот перепелиные яйца способствуют нормализации уровня как холестерина, так и кровяного давления. А калий, содержащийся в яйцах, принимает активное участие в защите сердца и помогает стабилизировать артериальное давление.

Источник красоты и молодости

Как уже было сказано выше, в яйцах перепела в больших количествах содержатся природные антиоксиданты. Благодаря этим веществам поддерживается нормальная работа обменных процессов в коже.

Также в перепелиных яйцах присутствует лизин, помогающий организму вырабатывать коллаген, отвечающий за гладкость и эластичность кожи. Если регулярно потреблять перепелиные яйца, то можно избавиться не только от прыщей и покраснений на лице, но и от небольших мимических морщин.

Также важно знать, что содержащиеся в перепелиных яйцах цинк, железо, селен, аминокислоты и витамины (A, группы B, C и E) очень полезны для здоровья волос. Они не только устраняют выпадение и ломкость, но и придают волосам сияние и здоровый блеск.

Есть ли вред от перепелиных яиц

На данный момент не существует серьезных оснований для замены одних яиц другими. Некоторые люди, страдающие аллергией на куриные яйца, видят альтернативу в употреблении перепелиных. Однако последние исследования показали, что в 70% случаев у людей с аллергией на яйца курицы будет такая же аллергическая реакция и на перепелиные. В любом случае употреблять яйца нужно в меру, то есть стараться есть не более 5 куриных яиц или не более 15 перепелиных яиц в неделю.

Как правильно выбирать перепелиные яйца

Перед покупкой яйца тщательно осмотрите. Все яйца должны быть целые, без грязи и помета. Отдавайте предпочтение яйцам одной формы и размера. Лучше приобретать расфасованные яйца, что позволит защитить их от повреждений.

Очень важно обратить внимание на срок годности. Чем позже продукт был расфасован, тем больше от него пользы. При длительном хранении свойства питательных веществ снижаются.

Не покупайте в магазине перепелиные яйца, которые хранятся не в холодильнике. При хранении в холодильнике они дольше остаются свежими и качественными.

У перепелиных яиц есть обычно не слишком заметный запах. Но если запах вам показался странным, такой продукт лучше не покупать.

Убедитесь в наличии маркировки, указывающей на происхождение перепелиных яиц.