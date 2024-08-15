Мнение: В гонке компьютерных технологий США, кажется, должны проиграть Китаю

1. Китай постепенно выходит на самообеспечение микросхемами. Прямо сейчас отставание по технологиям составляет, может быть, от нуля до десяти лет, смотря на какое конкретно направление мы смотрим. По факту это означает, что спортсмен в звёздно-полосатом колпаке опережает своего соперника в красной форме всего лишь на несколько шагов. При этом лидирующий спортсмен (из США) держится уже за бок, так как его мучают одышка, артрит и похмелье, тогда как нагоняющая его китайская гора мышц только набирает ход.

Паритет Китая с США в гонке микрочипов означает неизбежное поражение Запада, так как экономика Китая больше и эффективнее, равно как и конкретно инженерно-научный сегмент этой экономики. В условиях более-менее честного соревнования, когда ни у одной из сторон нет подавляющего преимущества, опережение Китаем Запада по технологиям — вопрос времени. И это даже если забыть про Тайвань, который в итоге неизбежно вернётся в родную гавань, резко усилив тем самым китайскую микропроцессорную отрасль. Цитирую (ссылка):



Китай находится в одном шаге от выхода на самообеспечение собственных потребностей в оборудовании для производства микрочипов, заявил глава работающей на этом рынке шанхайской компании AMEC Инь Чжияо. Эта цель будет достигнута до конца лета. Несмотря на имеющиеся пробелы в качестве и надежности, цепочка поставок в полупроводниковой промышленности КНР приблизилась к базовому уровню устойчивости. Постоянное санкционное давление со стороны США не смогло остановить рост Китая в этой области, наоборот, подстегнуло его стремительное развитие.

Хотя возможности китайских производителей микросхем отстают от американских, Инь — работавший прежде в Intel, Lam Research и Applied Materials — уверен, что Китай сможет догнать лидеров отрасли в самых передовых разработках за 5-10 лет. <…>

Как пояснил Инь, 60% компонентов, которые AMEC использует в аппаратах для травления, произведены в Китае. То же самое касается 80% компонентов для аппаратов химического осаждения.

Тем не менее, КНР пока трудно заменить все импортные детали на отечественные. «В индустрии микрочипов Китай все еще намного отстает от мировых лидеров», — сказал он. Доля отечественного оборудования на китайских фабриках составляет пока всего 15-30%. <…>

Китай только в этом году вложил рекордные $47,5 млрд в свой крупнейший государственный инвестиционный фонд, направленный на поддержку полупроводниковой промышленности. Общие инвестиции страны в отрасль за последние 2-3 года по экспертным оценкам, значительно превышают $100 млрд. Как заявил Си Цзиньпин, никакая сила не может остановить научно-техническое развитие КНР.

Между тем, компания NVIDIA, – главный американский поставщик чипов, – официально признала проблемы с производством, из-за которых выпуск новейшего поколения чипов откладывается (ссылка).

2. Китайцы создали собственную операционную систему, которая поддерживает выполнение сложных ИИ-операций прямо на устройстве, без необходимости подключения к интернету (ссылка).

С китайскими нейросетями складывается интересная ситуация: их много, и по тестам они идут вровень с американскими, однако мы мало что про них слышим из-за закрытости Китая. Тот же ЖПТ-4 можно пощупать, или заплатив 20 долларов в удобном сервисе, или через многочисленные шлюзы типа ВсеЖПТ. В Китае тоже есть что-то подобное, однако я даже не представляю, как к китайскому аналогу ЖПТ-4 подключиться.

Вместе с тем, китайцы на этом поприще очень активны, и никого не удивляет, что даже программы для сообщества независимых ИИ-активистов делают в Китае (пример). Конкретно для России это весьма приятное обстоятельство. Если бы обучать ИИ умели только США, они бы немедленно закрыли разработки, в том числе и от нас. А так идёт острая конкуренция между двумя сверхдержавами, самые современные технологии в области машинного обучения быстро становятся доступны всем заинтересованным лицам.

3. Американские СМИ обеспокоились тем, что Китай наращивает стратегические запасы цветных металлов и энергоносителей (ссылка):

…Оценивая объемы меди, никеля и различных других металлов, которые Китай мог бы достоверно потребить, и сравнивая их с общим предложением, аналитики из банка Panmure Liberum обнаружили, что накопленные в стране с 2018 года запасы были достаточными для покрытия как минимум 35–133% ее годового спроса в зависимости от товара.

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По мнению издания, Китай начал наращивать стратегические запасы в преддверии возможного прихода к власти Трампа и обострения (а возможно и блокады) государства при негативом развитии ситуации вокруг Тайваня.

Мне кажется, тут дело скорее в долларе, чем в Трампе. В 2024 году глупо держать деньги в долларах — надо при первой возможности перекладываться в инструменты, которые американцы не могут по щелчку пальцев конфисковать или обесценить. Поэтому тот факт, что Китай скупает никель, означает только одно: такая техническая возможность у Китая есть. Я бы и сам, может быть, скупал никель с медью, если бы мне надо было в чём-то хранить денежные резервы, и если бы золотом я был уже затарен под завязку. Рубль, конечно, не имеет неизлечимой болезни, как доллар, однако и рубли тоже инфляции подвержены.