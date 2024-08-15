 

Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили

15.08.2024, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По сообщениям МВД, Анжела Цырульникова забрала у певицы деньги и передала их злоумышленникам. В своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с задержанной, где она делится своими показаниями.

По словам Цырульниковой, она не знала о том, что стала частью преступной схемы. Женщина рассказала, что ей позвонила некая дама, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и предложила встретиться с Долиной. В результате этого курьер согласилась на эту встречу и забрала пакет с деньгами, который, как она полагала, был частью обычной деловой сделки.

Цырульникова отметила, что считала свои действия “услугой”, и не подозревала, что стала пешкой в мошеннической игре. Она подчеркнула, что была введена в заблуждение и не имела намерения участвовать в незаконных действиях — ее якобы подставили. Однако, несмотря на ее объяснения, ущерб от ее действий составил более 200 миллионов рублей, что вызывает серьезные вопросы о том, насколько она была осведомлена о происходящем.

По информации МВД, задержание произошло всего через сутки после того, как Долина обратилась в полицию. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и начали расследование уголовного дела. Важно отметить, что такие случаи мошенничества становятся все более распространенными, и артисты, как и обычные граждане, могут стать жертвами злоумышленников.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства дела. Будет интересно узнать, как дальше будут развиваться события и какую роль сыграет Цырульникова в этой запутанной истории. Возможно, она действительно была лишь жертвой обстоятельств или же знала больше, чем утверждает. В любом случае, ситуация подчеркивает важность бдительности и осторожности в общении с незнакомыми людьми и в финансовых вопросах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына

16.08 / Cтарые, дорогие и сделаны в России — Киев не хочет покупать у Болгарии реакторы для своей АЭС

15.08 / «Большая ошибка, которая ускорит поражение Украины» — «эксперты» о наступлении на Курск

15.08 / Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери

15.08 / Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки

15.08 / SRF – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию по всему миру в связи с оспой обезьян

15.08 / NYP – из-за провальной миграционной политики Байдена и Харрис преступниками становятся даже малолетние мигранты

15.08 / Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

15.08 / 63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее “бабкиных дней”

15.08 / На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика