Невролог рассказал, о чем сигнализирует звон и шум в ушах

Неврологи отмечают, что звон и шум в ушах часто сопровождают людей с хронической ишемией головного мозга. Это состояние развивается из-за недостаточного кровоснабжения мозга, которое может быть вызвано такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония и атеросклероз сосудов.

Диффузный шум или звон в обоих ушах свидетельствует о поражении мелких сосудов, обеспечивающих кровообращение в мозге. В таких случаях рекомендуется обратиться к неврологу для диагностики нарушений мозгового кровотока.

Однако если шум присутствует только в одном ухе и сопровождается снижением слуха, то в первую очередь необходимо проконсультироваться с оториноларингологом. Шум в одном ухе может быть признаком воспалительного процесса в среднем ухе.

Ранее сообщалось, что некоторые зрительные нарушения могут указывать на наличие сахарного диабета.