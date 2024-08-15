 

Невролог рассказал, о чем сигнализирует звон и шум в ушах

15.08.2024, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неврологи отмечают, что звон и шум в ушах часто сопровождают людей с хронической ишемией головного мозга. Это состояние развивается из-за недостаточного кровоснабжения мозга, которое может быть вызвано такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония и атеросклероз сосудов.

Диффузный шум или звон в обоих ушах свидетельствует о поражении мелких сосудов, обеспечивающих кровообращение в мозге. В таких случаях рекомендуется обратиться к неврологу для диагностики нарушений мозгового кровотока.

Однако если шум присутствует только в одном ухе и сопровождается снижением слуха, то в первую очередь необходимо проконсультироваться с оториноларингологом. Шум в одном ухе может быть признаком воспалительного процесса в среднем ухе.

Ранее сообщалось, что некоторые зрительные нарушения могут указывать на наличие сахарного диабета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Сон при свете или включенном телевизоре грозит прибавкой в весе

16.08 / Вот где собака зарыта – королевский биограф рассказал правду о семье монархов

16.08 / Мнение: Ей не нужна американская вина

16.08 / Мнение «аналитика»: О грандиозной финансовой катастрофе… Она и добьёт окончательно?

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Олимпийской войне виноват Саакашвили

16.08 / Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Про события в Курской области

15.08 / «Правда» и «Коммерсантъ» создали совместное издание — «Коммерсантъская правда»

15.08 / Мнение: Украина вводит ковидные ограничения в России

15.08 / Мнение: Семейный бизнес в Индии, падение спроса на алмазы и перспективы угольной отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика