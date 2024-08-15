 

Мобильные игры в России стали популярнее

15.08.2024, 15:50, Разное
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Согласно исследованию Yota, россияне проводят в мобильных играх более 11 часов ежемесячно, что на 85% превышает показатели предыдущего года. Рост наблюдается и в количестве пользователей: аудитория увеличилась на 53% по сравнению с летом прошлого года.

Потребление трафика также выросло, а на первом месте в рейтинге оказалась игра Mobile Legends. За ней следуют ROBLOX, Minecraft, Of Duty и Gardenscapes. Интересно, что наибольшую долю трафика потребляют россияне в возрасте 36-45 лет (34%), за ними следуют абоненты 26-35 лет (28%).

По гендерному признаку мужчины доминируют в мобильных играх, составляя 52% пользователей и потребляя 54% трафика. Географически самыми активными геймерами являются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.


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