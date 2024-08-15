С таксистов возьмут подписку о неразглашении сведений, содержащих гостайну
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Кабинет министров ввёл новый порядок лицензирования таксистов.
С 15 августа для получения новой или продления срока имеющейся лицензии на перевозку пассажиров с водителей в обязательном порядке возьмут подписку о неразглашении сведений, содержащих гостайну.
По словам источника в силовых структурах, решение было принято в связи с многочисленными утечками в открытое медиапространство особо важной информации.
– Нас беспокоят постоянные посты в соцсетях, где говорится, как тот или иной сотрудник разведки, Минобороны или силовых структур рассказывал таксисту информацию государственной важности, иногда секретную, – пояснил силовик. – Потом все офицеры отрицают своё общение с таксистами, но свежие инсайды постоянно утекают в Сеть. Теперь же таксисты, если и получат сведения, содержащие гостайну, то уже не будут о них публично распространятся.
В правительстве также изучают и дополнительные методы наказания болтливых таксистов: административные штрафы, общественные работы или депортацию.
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