Жители Казахстана организовали YouTube-кинозалы для россиян в Discord

В связи с замедлением видеохостинга YouTube на Discord серверах стали появляться трансляции видеороликов для жителей России.

За небольшую плату россиянам предоставляется возможность посомтреть новые видео, не прибегая к VPN-сервисам.

Трансляция проходит в следующем формате: организатор, имеющий доступ к YouTube, создаёт канал, в который транслирует подборку самых актуальных видео, вышедших за неделю. Каждый день публикуется расписание проигрываемых видео – таким образом, казахстанцы переизобрели телевидение с тем преимуществом, что рекламные паузы занимают совсем незначительное время.

Вход на такие Discord-серверы платный – можно заплатить 100 рублей за доступ на 1 день, а можно купить месячный абонемент за 2000 рублей. Также некоторые из авторов организуют «дни ностальгие» – даты, в которые ретранслируются старые популярные видео.

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