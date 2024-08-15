Жители Казахстана организовали YouTube-кинозалы для россиян в Discord
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В связи с замедлением видеохостинга YouTube на Discord серверах стали появляться трансляции видеороликов для жителей России.
За небольшую плату россиянам предоставляется возможность посомтреть новые видео, не прибегая к VPN-сервисам.
Трансляция проходит в следующем формате: организатор, имеющий доступ к YouTube, создаёт канал, в который транслирует подборку самых актуальных видео, вышедших за неделю. Каждый день публикуется расписание проигрываемых видео – таким образом, казахстанцы переизобрели телевидение с тем преимуществом, что рекламные паузы занимают совсем незначительное время.
Вход на такие Discord-серверы платный – можно заплатить 100 рублей за доступ на 1 день, а можно купить месячный абонемент за 2000 рублей. Также некоторые из авторов организуют «дни ностальгие» – даты, в которые ретранслируются старые популярные видео.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет