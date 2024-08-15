Мнение: Красные, белые и чехи

В России собираются запретить новую игру про Чехословацкий корпус, так как она показывает большевиков нехорошими людьми (ссылка). Игра называется «Последний поезд домой», и делает её чешская студия. Страновая принадлежность — веская причина озаботиться вопросом, так как чехи, во-первых, талантливые игроделы, а во-вторых, среди разработчиков чешских игр встречаются зоологические русофобы: по моим грубым прикидкам, примерно каждый пятый чех-разработчик не любит нас до дрожи в костях.

Во избежание неверных толкований явно укажу, что большая часть чехов — нормальные ребята, которые даже если и верят пропаганде своих властей, всё равно стараются оставаться порядочными людьми. Однако есть среди них и неприятные кадры — к примеру, разработчики легендарной игры «Факторио», бездумно распространяющие про русских стандартную геббельсовскую ложь (пример).

В общем, когда чехи делают игру про Россию, следует присмотреться к ней пристально, так как игра действительно может оказаться вредоносной. При этом оценки у «Последнего поезда» в Стиме высокие, её продажи в Стиме для русских не запрещены, перевод на русский тоже есть. Отзывы восторженные. Процитирую (с сокращениями) типичный отзыв, который неопытным людям может показаться рекламой, но который с вероятностью около 100% оставлен реальным игроком (ссылка):

…идея сделать игру про Чехословацкий корпус — блестящая. Браво тем, кому в голову пришла эта идея. Механика поезда отлично интегрирована в сюжет, и поезд становится отдельным героем новеллы в том же смысле, как героем фильма «Таксист» Мартина Скорсезе является город Нью-Йорк, а Лондон является гером в незамысловатых фильмах Гая Ричи. Это часть антуража, неодушевлённое нечто со своим собственным характером. Это круто, клёво, это супер. Режиссёрская работа видна и в видеовставках, которые не смотрятся глупо, как во многих других играх, и непосредственно в геймплее. Речи Лангера иногда кажутся переполненными пафосом, хотя это объяснимо тем, что в его положении действительно начнёшь чувствовать себя в центре невероятных событий мировой важности. Миссии, связанные с самим движением поезда по локациям, тоже сделаны добротно и очень удачно вплетена передышка примерно в середине пути, связанная с доставкой важных пассажиров (царской семьи?) до нужной станции — там нет таймера, разведданные противника восполняются не так быстро, что позволяет уделить больше времени луту. Такое понижение градуса напряжённости — безусловно плюс. Кстати, разнообразие заданий в главах тоже даёт сюжету раскрыться в более интересном ключе.

И отдельно для всех, кто даже здесь умудрился найти какую-то “русофобию”.

В этой игре все мирные персонажи выглядят положительными. В этой игре даже большинство белых кроме одного поручика (звание равное младшему лейтенанту в нынешнем формате) и абстрактного командования (которым да, на тот момент уже чёрт знает кто был) — положительные персонажи. Для чешской студии в 2023 году это максимально прорусская и русофильская в хорошем смысле этих слов игра, которую вообще можно себе представить…

Так вот, игра отличная. В топ-5 любимых точно. На счёт топ-3 не уверен, поскольку там обосновался застрявший навечно в моём сердце Disco Elysium, гениальный для своего времени L.A. Noire и выживач с ультра-крутым, на мой взгляд, сюжетом The Long Dark. Но, господа из Ashborne, 4-5 место в моём личном рейтинге лучших игр в которые я играл — ваше, как говорится, с потрохами. То есть, ваше абсолютно точно и полностью. Игра замечательная. Своих денег стоит. А уж тем более, что я её взял по скидке — этой цены она стоит тем более.

Я лично не собирался смотреть «Последний поезд» до новости о его возможном запрете, так как сама идея игры показалась мне сначала сомнительной. Вместе с тем, почитав отзывы, я понимаю, что «Последний поезд домой» станет важной вехой, оставив след во многих сердцах. Полагаю, мне надо будет всё же пройти «Последний поезд», чтобы составить об игре личное представление, и потом уже аргументированно либо ругать её, либо хвалить.

Особенно показательным мне кажется тот факт, что игра, как пишут в сообщении о подготовке запрета, «возбуждает вражду к Красной Армии времён Гражданской войны». Гражданская война потому и называется «гражданской», что она не была войной против внешних врагов, как пытаются сейчас уверять нас неокомми. Во время Гражданской не было ни одного (!) сколько-нибудь крупного сражения между частями Красной Армии и «интервентами» — максимум незначительные стычки, которые во время Первой мировой даже не попали бы в новостные сводки. Гражданская война называется гражданской, в том числе и в советских учебниках, так как в ней воевали русские люди с обоих сторон. У нас же до сих пор многие носят по инерции в голове искажённую картину, согласно которой белые якобы были врагами России, а красные якобы были «нашими». Реальность всё же не настолько однобока.

В Гражданскую войну очевидными оккупантами и врагами России были красные, тогда как белые, напротив, пытались спасти нашу страну. Если бы белые победили, всё было бы просто и однозначно: на нас напали большевики, мы отбились, вот наши герои (белые офицеры), вот их преступники (красные боевики). Но, к сожалению, победили в итоге красные, став тем самым основой нового периода российской государственности. Мы уже не можем отмежеваться от коммунистов, как хотели бы наши враги из «Мемориала» и тому подобных западных образований, так как коммунисты и их «наследство» — критично важная часть нашей истории. Достаточно напомнить, что многие участники Гражданской — маршал Жуков, например, — через двадцать лет отлично проявили себя на полях Великой Отечественной войны. При этом мы не имеем права забывать и белых, так как хоть белые и проиграли в итоге, но всё же они отважно сражались за Россию против большевиков.

Возможно, итоговая формула адекватного государственника должна быть примерно такой: «гражданская война была трагедией, в ходе которой одурманенные мороком марксизма русские люди сражались против своих братьев и отцов».

Роль Чехословацкого корпуса в русской гражданской войне требует отдельного обсуждения. Следует, однако, учитывать, что и чехи были в тот жуткий и кровавый период скорее нашими, чем «интервентами», так как чешские добровольцы с 1914 года воевали против немцев, причём воевали в составе русской армии и под командованием русских офицеров.

Лично я пока что затрудняюсь сказать, какого типа правила следует установить по освещению Гражданской войны в культурном поле, и есть ли у нас необходимость в таких правилах в принципе. Ясно одно: от советской традиции подрисовывать нимбы красным и рога белым пора уже постепенно отходить.