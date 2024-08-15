Ни слова о политике — Харрис строит кампанию на «вайбе и позитиве»

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Либеральные СМИ и кампания Камалы Харрис, по-видимому, решили полностью лишить эти выборы политического содержания и сосредоточиться на «вайбе и позитиве», считают в Fox News. Как отмечают обозреватели телеканала, на сайте кампании Харрис не освещён ни один вопрос, который волнует американцев, из-за чего создаётся впечатление, что политика и экономика для демократов важны куда меньше, чем позитивный образ Камалы.

ВЕДУЩИЙ: Итак, Лиза, позвольте мне начать с вас. Во время своей кампании Харрис заявила, что изменила мнение по ряду вопросов, в том числе по запрету на использование технологии ГРП. А в её новой рекламе отмечается, что она очень жёстко относится к пограничному вопросу. Что вы думаете о том, куда это приведёт в плане политики?

ЛИЗА БУТ, политический обозреватель: Марта, вы упомянули, что сейчас она запускает рекламу в Аризоне и Неваде, где говорится, что она серьёзно относится к границе. Вот только при этом она сравнивала Иммиграционную и таможенную полицию США с Ку-клукс-кланом, призывала к её упразднению, а также, будучи ответственной за границу, пропустила через неё более 10 миллионов нелегальных иностранцев.

Тем не менее это серьёзный вызов для бывшего президента Дональда Трампа. Он не просто борется с Камалой Харрис — он борется почти со всеми СМИ. 99% СМИ во главе с Харрис и её пропагандистами твёрдо намерены превратить эти выборы в выборы без политического содержания: теперь нужно соответствовать «вайбу» и быть на позитиве, а не говорить о чём-то существенном.

Я долгое время работала в политике, восемь лет работала на Fox News — и я никогда не видела, чтобы у кандидата не было освещено ни одного вопроса на сайте его предвыборной кампании, особенно если это кандидат на пост президента США. Это чуть ли не преступно! Просто безумие…

ВЕДУЩАЯ: Марк, я думаю, её будут оценивать по её работе на посту вице-президента, особенно в свете того, что Джо Байден, как выяснилось, не годится для президентской гонки, и его сместила собственная партия, сказав, что он не сможет победить. Поэтому, я думаю, один из справедливых вопросов заключается в том, насколько сильно она приложила руку ко всем этим мероприятиям? Ведь это при ней через границу перебрались 12 миллионов человек — это по некоторым оценкам. Как минимум — 10 миллионов. Так что было бы справедливо задать ей эти вопросы, не так ли?

МАРК ПЕНН, социолог, экс-советник Билла Клинтона: Верно. Послушайте, есть много вопросов, которые было бы справедливо ей задать. Какова её экономическая политика? Что она собирается делать в отношении границы? Что она делала в составе этой администрации? Как ей удалось от неё отделиться? Но пока что могу лишь пожелать вам удачи в получении ответа хотя бы на один из них.

Дата выхода в эфир 14 августа 2024 года.