 

Ни слова о политике — Харрис строит кампанию на «вайбе и позитиве»

15.08.2024, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Либеральные СМИ и кампания Камалы Харрис, по-видимому, решили полностью лишить эти выборы политического содержания и сосредоточиться на «вайбе и позитиве», считают в Fox News. Как отмечают обозреватели телеканала, на сайте кампании Харрис не освещён ни один вопрос, который волнует американцев, из-за чего создаётся впечатление, что политика и экономика для демократов важны куда меньше, чем позитивный образ Камалы.

ВЕДУЩИЙ: Итак, Лиза, позвольте мне начать с вас. Во время своей кампании Харрис заявила, что изменила мнение по ряду вопросов, в том числе по запрету на использование технологии ГРП. А в её новой рекламе отмечается, что она очень жёстко относится к пограничному вопросу. Что вы думаете о том, куда это приведёт в плане политики?

ЛИЗА БУТ, политический обозреватель: Марта, вы упомянули, что сейчас она запускает рекламу в Аризоне и Неваде, где говорится, что она серьёзно относится к границе. Вот только при этом она сравнивала Иммиграционную и таможенную полицию США с Ку-клукс-кланом, призывала к её упразднению, а также, будучи ответственной за границу, пропустила через неё более 10 миллионов нелегальных иностранцев.

Тем не менее это серьёзный вызов для бывшего президента Дональда Трампа. Он не просто борется с Камалой Харрис — он борется почти со всеми СМИ. 99% СМИ во главе с Харрис и её пропагандистами твёрдо намерены превратить эти выборы в выборы без политического содержания: теперь нужно соответствовать «вайбу» и быть на позитиве, а не говорить о чём-то существенном. 

Я долгое время работала в политике, восемь лет работала на Fox News — и я никогда не видела, чтобы у кандидата не было освещено ни одного вопроса на сайте его предвыборной кампании, особенно если это кандидат на пост президента США. Это чуть ли не преступно! Просто безумие…

ВЕДУЩАЯ: Марк, я думаю, её будут оценивать по её работе на посту вице-президента, особенно в свете того, что Джо Байден, как выяснилось, не годится для президентской гонки, и его сместила собственная партия, сказав, что он не сможет победить. Поэтому, я думаю, один из справедливых вопросов заключается в том, насколько сильно она приложила руку ко всем этим мероприятиям? Ведь это при ней через границу перебрались 12 миллионов человек — это по некоторым оценкам. Как минимум — 10 миллионов. Так что было бы справедливо задать ей эти вопросы, не так ли? 

МАРК ПЕНН, социолог, экс-советник Билла Клинтона: Верно. Послушайте, есть много вопросов, которые было бы справедливо ей задать. Какова её экономическая политика? Что она собирается делать в отношении границы? Что она делала в составе этой администрации? Как ей удалось от неё отделиться? Но пока что могу лишь пожелать вам удачи в получении ответа хотя бы на один из них.

Дата выхода в эфир 14 августа 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына

16.08 / Cтарые, дорогие и сделаны в России — Киев не хочет покупать у Болгарии реакторы для своей АЭС

15.08 / «Большая ошибка, которая ускорит поражение Украины» — «эксперты» о наступлении на Курск

15.08 / Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери

15.08 / Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки

15.08 / SRF – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию по всему миру в связи с оспой обезьян

15.08 / NYP – из-за провальной миграционной политики Байдена и Харрис преступниками становятся даже малолетние мигранты

15.08 / Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне

15.08 / 63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее “бабкиных дней”

15.08 / Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика