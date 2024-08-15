Рупор кремлевской пропаганды: Репрессии закона и порядка широко недооценены как ответ государственной политики

Помните отечественных дегенератов носившихся с криками "при Сталине судили даже детей".

Ну так вот.

Репрессии закона и порядка широко недооценены как ответ государственной политики

Самыми молодыми фигурантами дела о беспорядках в Великобритании стали (https://www.theguardian.com/uk-news/article/2024/aug/12/boy-12-admits-participating-in-two-scenes-of-violent-disorder-in-manchester) два 12-летних мальчика.

Первому молодому человеку предъявлены обвинения за участие в двух акциях протеста. Согласно материалам дела, 31 июля он ударил ногой автобус возле отеля с мигрантами и предложил другому активисту кинуть камень в автомобиль. Затем, 3 августа камера зафиксировали, как парень пинает витрину магазина с вейпами во время беспорядков в центре Манчестера.

Другой 12-летний подросток во время акции протеста в Саутпорте 30 июля бросил в полицейскую машину файер и скрылся на велосипеде.

Молодые активисты предстанут перед судом в сентябре, так как согласно закону, уголовная ответственность в Англии и Уэльсе наступает с 10 лет.

https://t.me/oldGBR/4716 – цинк

В тему закона, порядка и свободы слова на фоне протестов в англосегменте нашелся просто потрясающий контент. (https://www.ft.com/content/c3dd8dbd-e203-45af-b5b3-36c993900d2a)

Начиная с заголовка — Великобритания не нуждается в уроках от апологетов бунтовщиков — до тезисов в стиле «репрессии закона и порядка широко недооценены как ответ государственной политики».

Оказывается, более тысячи арестов (в том числе подростков 12 (https://t.me/oldGBR/4716) и 13 лет (https://t.me/oldGBR/4719)) и «несколько быстрых и жестких приговоров (среди которых есть и за посты в соцсетях) — «правильные ответы», а за этим должны непременно последовать дополнительные ресурсы для полиции, тюрем и разведки — чтобы никто не думал, что может бунтовать без последствий.

Также провозглашена историческая миссия мейнстримной политики — прислушиваться к реальным сообществам, а не к их «злобным рупорам». Кроме того, просто филигранно поерничали над теми правыми политиками, которые будто бы считают, что можно арестовать любого, кто крикнул «Аллах акбар» (при этом сажать за публикацию объявления о сборе для протеста, пинок автобуса ногой или изображение улюлюкающей мартышки — новая норма).

https://t.me/sex_drugs_kahlo/5915 – цинк

Теперь вы знаете, что отвечать очередному либералу ноющему про сталинские репрессии. Он просто широко недооценивает репрессии закона и порядка. Британцы врать не будут. На нытье нашей пятойй колонны реагировать не надо, "злобным рупорам" нет места в нашем мейнстриме.

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