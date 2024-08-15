Всплыла жестокая правда – вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Недавно стало известно, что знаменитая российская певица Лариса Долина пострадала от мошеннических действий. Она лишилась не только своей 5-комнатной квартиры в элитном ЖК Хамовников, но и потеряла крупную сумму денег. В Сети уже пару дней горячо обсуждают эту тему, но больше всех интересует, почему дочь Долиной не вмешалась в проворачиваемую с квартирой аферу и не предостерегла мать.

И наконец, всплыла жестокая правда. Адвокат Сергей Жорин предположил, что, скорее всего, дочь певицы была не в курсе всей этой истории. Обычно мошенники плотно обрабатывают жертву, запугивают, запрещают советоваться с родными. В противном случае, наследница Долиной обязательно бы помешала совершению этого преступления, считает юрист.

Адвокат уверен, что артистка не сможет вернуть себе квартиру, поскольку новый владелец приобрел недвижимость на законных основаниях. Долина может претендовать лишь на возврат денег, концов которых уже практически не сыскать.

Сейчас Лариса Александровна признана потерпевшей, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В СМИ появилась информация о том, что Долина оказалась не единственной пострадавшей. В сети этих же преступников попала 60-летняя москвичка, которая отдала злоумышленникам 2,7 млн рублей. Позже была арестована курьерша, которая забирала деньги у Долиной и другой пострадавшей.

К слову, когда новые хозяева апартаментов певицы пытались проникнуть в свои пенаты, путь им преградили охранники жилого комплекса. Оказывается исполнительница, обратилась в суд, как только поняла, что попалась на удочку злоумышленников. Сейчас жилье находится под арестом.