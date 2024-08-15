 

Москва: ТОП-5 развлечений на выходных

15.08.2024, 12:50, Новости дня
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Музей
Магии на Новом Арбате

Если хочется почувствовать себя
волшебником, то совсем не обязательно поступать в Хогвартс, ведь настоящее
волшебство происходит где-то рядом. В Москве на Новом Арбате есть целый музей
магии, насчитывающий более 200 экспонатов. Здесь можно познакомиться с
реквизитом для выступлений Дэвида Копперфилда, увидеть шоу иллюзионистов,
попробовать те самые уникальные напитки, которыми угощались Гарри Поттер и его
друзья в волшебном кафе. Детям здесь точно понравится, да и взрослые
обязательно поймают магическую волну искреннего восторга.

Московский планетарий

Можно ли в Московском
планетарии увидеть тот самый ретроградный Меркурий? Ответ на этот вопрос лучше
узнать непременно у сотрудников. Мы лишь хотим посоветовать местечко, где вся
Вселенная предстанет перед вами и вашим ребенком во всей красе. Именно здесь
можно узнать о
расположении звезд на небе, увидеть те самые знаки зодиака и даже отправиться
на аппаратах Вояджер за пределы галактики. Звучит потрясающе? На деле тоже
впечатляет. Всем любителям космических историй рекомендуем добавить место в
свой выходной маршрут.

Фестиваль “Четыре Лапы 2024”

17 августа в парке
“Сокольники” пройдет один из самых масштабных фестивалей домашних питомцев
“Четыре Лапы”. Здесь будут все любители усатых и хвостатых, поэтому событие
обещает быть увлекательным не только для детей, но и для их родителей.
Ожидается более 50 000 гостей. Будут квесты, викторины, фотосессии с животными
и даже парад “хвостатой” моды. Посетить
мероприятие стоит, но будьте осторожны, если не планируете заводить питомца,
поскольку детских просьб и уговариваний вряд ли удастся избежать.

“Остров Мечты”

Как насчет того, чтобы
посетить уникальный парк аттракционов, где представлено более 50 развлечений,
не имеющих аналогов в России и Европе? Есть прекрасный повод сделать это в предстоящую неделю. Рядом с большим
городским променадом “Острова Мечты” с 15 по 18 августа будет находиться
ярко-желтый фургончик “Золотого Стандарта”, где можно не только насладиться
мороженым, но и принять участие в многочисленных активностях. Для взрослых
будут организованы музыкальные выступления, мастер-классы, квесты, а для детей
приготовлена целая анимационная программа.
От всего происходящего здесь точно станет “пломбирно” на душе.


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