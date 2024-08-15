Москва: ТОП-5 развлечений на выходных

Музей

Магии на Новом Арбате

Если хочется почувствовать себя

волшебником, то совсем не обязательно поступать в Хогвартс, ведь настоящее

волшебство происходит где-то рядом. В Москве на Новом Арбате есть целый музей

магии, насчитывающий более 200 экспонатов. Здесь можно познакомиться с

реквизитом для выступлений Дэвида Копперфилда, увидеть шоу иллюзионистов,

попробовать те самые уникальные напитки, которыми угощались Гарри Поттер и его

друзья в волшебном кафе. Детям здесь точно понравится, да и взрослые

обязательно поймают магическую волну искреннего восторга.

Московский планетарий

Можно ли в Московском

планетарии увидеть тот самый ретроградный Меркурий? Ответ на этот вопрос лучше

узнать непременно у сотрудников. Мы лишь хотим посоветовать местечко, где вся

Вселенная предстанет перед вами и вашим ребенком во всей красе. Именно здесь

можно узнать о

расположении звезд на небе, увидеть те самые знаки зодиака и даже отправиться

на аппаратах Вояджер за пределы галактики. Звучит потрясающе? На деле тоже

впечатляет. Всем любителям космических историй рекомендуем добавить место в

свой выходной маршрут.

Фестиваль “Четыре Лапы 2024”

17 августа в парке

“Сокольники” пройдет один из самых масштабных фестивалей домашних питомцев

“Четыре Лапы”. Здесь будут все любители усатых и хвостатых, поэтому событие

обещает быть увлекательным не только для детей, но и для их родителей.

Ожидается более 50 000 гостей. Будут квесты, викторины, фотосессии с животными

и даже парад “хвостатой” моды. Посетить

мероприятие стоит, но будьте осторожны, если не планируете заводить питомца,

поскольку детских просьб и уговариваний вряд ли удастся избежать.

“Остров Мечты”

Как насчет того, чтобы

посетить уникальный парк аттракционов, где представлено более 50 развлечений,

не имеющих аналогов в России и Европе? Есть прекрасный повод сделать это в предстоящую неделю. Рядом с большим

городским променадом “Острова Мечты” с 15 по 18 августа будет находиться

ярко-желтый фургончик “Золотого Стандарта”, где можно не только насладиться

мороженым, но и принять участие в многочисленных активностях. Для взрослых

будут организованы музыкальные выступления, мастер-классы, квесты, а для детей

приготовлена целая анимационная программа.

От всего происходящего здесь точно станет “пломбирно” на душе.