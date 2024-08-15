Из-за санкций IT-сервис Miro прекращает работу в России и Беларуси

В письме пользователям сервиса Miro сообщается, что с 12 сентября компания прекращает предоставлять свои услуги в РФ и Беларуси. Решение связано с недавними санкциями ЕС и США, запрещающими предоставление услуг лицам, зарегистрированным в этих странах.

Санкции, вступившие в силу 12 сентября, охватывают широкий спектр IT-услуг, включая предоставление проектных решений, IT-консультаций, облачных технологий и программного обеспечения для проектирования и производства.

Miro — популярная онлайн-платформа для совместной работы, позволяющая командам визуализировать и обсуждать идеи, а также создавать интерактивные рабочие пространства. Сервис предлагает инструменты для рисования, построения схем и организации рабочего процесса. Miro интегрируется с различными приложениями для совместной работы, такими как Google Docs, Slack и Trello.