Гастроэнтеролог Лысенко предупредил об аллергии на животный белок и ограничениях

Употребление мяса может спровоцировать негативные реакции у людей с аллергией на животный белок. Об этом рассказал гастроэнтеролог Олег Лысенко.

Аллергия на мясо и продукты животного происхождения может проявляться различными симптомами, в том числе тошнотой. В таких случаях мясо категорически противопоказано, так как его употребление значительно ухудшает самочувствие.

“Аллергические реакции на животную пищу требуют исключения мяса из рациона. Его потребление может привести к тошноте, рвоте, кашлю, боли в животе и другим желудочно-кишечным расстройствам”, – подчеркнул врач.

Помимо аллергии, есть и другие патологии, при которых необходимо отказаться от употребления мяса. Так, например, при фенилкетонурии организм человека не способен расщеплять аминокислоту фенилаланин, что приводит к опасным поражениям нервной системы и развитию психических расстройств.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы умеренное потребление мяса допускается, однако следует отдавать предпочтение менее жирным сортам. А при почечных нарушениях необходимо обязательно согласовывать употребление мяса с лечащим врачом.