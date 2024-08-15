Microsoft решила приостановить показ полноэкранной рекламы в Windows 10

Microsoft приняла решение временно приостановить показ полноэкранной рекламы, побуждающей пользователей Windows 10 перейти на Windows 11. Это решение было принято после многочисленных жалоб и недовольства со стороны пользователей.

Изначально Microsoft тестировала эту рекламу среди ограниченного количества пользователей Windows 10 Home, но она стала появляться и у пользователей более дорогих версий, таких как Windows 10 Pro и Business. Реклама всплывала в виде полноэкранных уведомлений при перезагрузке устаревших систем Windows 10.

Волна недовольства пользователей заставила Microsoft пересмотреть свой подход и приостановить кампанию по продвижению Windows 11. Компания не отказалась полностью от идеи использования полноэкранных уведомлений, но пока не объявила, когда они будут возобновлены.

Важно отметить, что официальная поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Это может быть одним из факторов, который может повлиять на решение Microsoft о возобновлении полноэкранной рекламы в преддверии этой даты.