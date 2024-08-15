Аббас о встрече с Путиным: «Очень занимательная лекция об истории Руси»

Президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас рассказал о прошедших переговорах с Владимиром Путиным. Стороны высказали мнение на ряд исторических тем и слегка коснулись текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопрос о том, почему вопреки протоколу он прошёл в переговорный зал первым, Аббас заметил что он всё-таки старше по званию.

«Разговор был нескучным – это самое малое, что я могу сказать. Мы начали беседу с израильской проблемы, но как-то незаметно перешли к истории Руси. Мой коллега рассказал про Рюрика и Олега, письма Богдана Хмельницкого, крещение Руси, и закончил развалом СССР. Очень занимательная лекция! Я на мгновение даже захотел перейти в православие», – признался Аббас.

Палестинский лидер отметил, что по итогам переговоров всё же остались нерешённые вопросы.

«Но мы политики молодые, всё успеем, всё впереди», – добавил он.

По сообщению агентства ТАСС, лидеры также обсудили проблему мирового сионизма и агрессивных действий израильской военщины. В совместном заявлении глав государств говорится о «твёрдом намерении братских народов России и Палестины совместно отразить любые ковбойские наскоки Запада».

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