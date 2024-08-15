 

52-летняя Марина Федункив беременна

15.08.2024, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время вся жизнь Марины Федункив наполнена тайнами. В 50 лет она скрыла ото всех, что вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Гаджи. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 13 лет, поэтому изначально многие не верили в искренность пары.

Однако теперь, похоже, актриса обрела счастье в полном объеме. В СМИ появилась информация о том, что 52-летняя Марина Федункив беременна. Артистка появилась на съемках нового шоу “Первые на деревне” с выпирающим животиком, отчего поклонники сразу сделали вывод, что скоро она станет мамой. По словам источника, близкого к актрисе, она чувствует себя прекрасно и выглядит тоже хорошо. Живот уже заметен, так что, скорее всего, рождение первенца произойдет в этом году.

Вся съемочная группа шоу относится к Марине с большим трепетом, беспокоится о ней и ограждает от возможных рисков на площадке. Так, по сюжету Федункив должна была восседать на троне, расположенном высоко на стоге сена, но реквизиторы испугались за нее и попросили не приближаться к этой конструкции.

Как выяснилось, некоторые коллеги звезды Comedy Woman уже были в курсе ее интересного положения, она поделилась с ними новостью пару месяцев назад. Однако, по просьбе актрисы, это держалось в строгом секрете.

Напомним, Марина Федункив уже давно заговаривала о детях. Она была замужем, но ее первый муж болел наркотической зависимостью, поэтому рожать от него она не решилась. После этого артистка задумалась о приемном ребенке, но когда обрела счастье с итальянцем, отважилась на собственного наследника.

Кстати, актриса не раз заявляла, что клише “старородящая” ее раздражают, а мамой прекрасно становиться в любом возрасте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Сон при свете или включенном телевизоре грозит прибавкой в весе

16.08 / Вот где собака зарыта – королевский биограф рассказал правду о семье монархов

16.08 / Мнение: Ей не нужна американская вина

16.08 / Мнение «аналитика»: О грандиозной финансовой катастрофе… Она и добьёт окончательно?

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Олимпийской войне виноват Саакашвили

16.08 / Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Про события в Курской области

15.08 / «Правда» и «Коммерсантъ» создали совместное издание — «Коммерсантъская правда»

15.08 / Мнение: Украина вводит ковидные ограничения в России

15.08 / Мнение: Семейный бизнес в Индии, падение спроса на алмазы и перспективы угольной отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика