 

Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу – больше года скрывала правду

15.08.2024, 11:10, Разное
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Главным и самым громким событием этого лета стал развод певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Юрист Катя Гордон не смогла остаться в стороне от этой истории и назвала истинную причину распада звездной четы.

“Блондинка в законе” встала на сторону исполнительницы хита “Зимний сон”. Она рассказала, что Алсу больше года скрывала правду о своих отношениях с супругом от поклонников, хотя в звездной тусовке этот развод не вызвал удивления. Многие были наслышаны о неверности Абрамова и удивлялись, зачем Алсу так долго терпит это.

Гордон призналась, что особенно ее возмущает поведение Анастасии Решетовой, которая по слухам, стала виновницей распада семьи. После того, как все СМИ посчитали ее разлучницей, а психолог Виктория Степанова в своем телеграм-канале и вовсе назвала девушкой легкого поведения, модель подала в суд. Она намерена защищать свою честь и достоинство с помощью закона.

Гордон уверена, что Решетова ведет себя неразумно. А что касается ее заявления, что она никогда не будет строить отношения с женатым, вызывает у юриста смех. Ведь это не первая подобная история, связанная с Решетовой. Ранее ее подозревали в романе с рэпером Тимати, который на тот момент состоял в связи с Аленой Шишковой. Позже модель родила от Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати) сына.

Фирма, принадлежащая Кате Гордон, будет представлять интересы Степановой в этом деле. А выиграет ли психолог суд, покажет лишь время.


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