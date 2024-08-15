Биодобавки не лечат сердечные недуги, но укрепляют сердце и сосуды

По мнению кардиолога Марии Щелочковой, добавки не избавят от существующих сердечных заболеваний, но помогут оградить сердце и сосуды от повреждений. В профилактике сердечных проблем часто назначаются добавки с магнием, полиненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами.

Магний поддерживает работу сердца и сосудов. Лучший антиоксидант для сердца – коэнзим Q10, снижающий риск болезней сердечной мышцы, высокого давления и метаболического синдрома. Омега-3 помогает нормализовать уровень холестерина в крови.

Не стоит воспринимать добавки как лекарство, так как они не имеют лечебного эффекта. Их назначение – помочь сердцу и сосудам стабильно работать, а не избавить от уже возникших болезней. Тем не менее, они восполняют дефицит необходимых веществ и тем самым укрепляют сердечно-сосудистую систему.