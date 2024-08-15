 

Apple принялась за созданием роботизированной руки

15.08.2024, 10:55, Разное
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Apple приступила к разработке новаторского устройства — роботизированной руки, которая будет управляться планшетным компьютером, подобным iPad. Команда из сотен инженеров занимается созданием этого многофункционального гаджета, предназначенного стать сердцем интеллектуальных домов.

Кроме управления умными устройствами, робо-рука может выполнять функции видеоконференцсвязи и удаленного мониторинга безопасности. Она способна стать полноценным командным центром, объединяющим домашние системы в единую сеть.

В дополнение к этому, Apple объявила об открытии доступа к NFC-чипу iPhone для сторонних приложений, занимающихся бесконтактными платежами. Этот функционал будет реализован в предстоящем обновлении iOS 18.1, которое охватит такие страны, как Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, США и Япония.

Суть обновления заключается в предоставлении разработчикам возможности создания собственных приложений для бесконтактных транзакций, которые могут использоваться для оплаты в магазинах, управления автомобильными ключами, проездными билетами, пропусками и другими идентификационными документами. Пользователи могут выбрать предпочитаемое платежное приложение для установки по умолчанию в настройках iPhone.


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