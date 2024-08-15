Ученые опровергли миф о вреде жиров для здоровья сосудов

Исследователи развеяли заблуждение о вреде жирной пищи. Правильно подобранные жиры укрепляют сосуды и замедляют старение организма.

Как пишет издание “Говорит Уфа”, авторы последнего исследования пришли к заключению, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой полезными жирами (орехи, оливковое масло), значительно снижает риск развития атеросклероза — сосудистого заболевания, связанного с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями. У людей, придерживающихся такой диеты в течение пяти лет, риск атеросклероза сокращается почти на треть (28%).

Добавление в рацион высококачественного оливкового масла усиливает положительные эффекты, снижая риск преждевременной смерти на 10%.

Ключевыми компонентами полезных жиров являются полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты благоприятно воздействуют на сосуды, предотвращая их уплотнение, и способствуют регуляции свертываемости крови, уменьшая риск образования тромбов.

Лучшими источниками омега-3 жирных кислот являются льняное масло, печень трески, грецкие орехи.