Рупор кремлевской пропаганды: Это развитие событий может привести к фашистским течениям

Это развитие событий может привести к фашистским течениям.

Помню, как наше перестроечное поколение возмущалось запретом на Кубе «Московского комсомольца» и то, как это объяснялось тогдашней советской антисоветской прессой. Мне пришлось прожить после этого большую половину жизни в Латинской Америке, чтобы сейчас, наткнувшись на эту старую речь Фиделя, захотеть поделиться с вами её фрагментами. Он произнёс её 35 лет назад, когда разрушение СССР горбачевским руководством было уже принятым решением:

«…Капитализм, его ценности и его методы никогда не смогут стать инструментами, чтобы вывести социализм из его сегодняшних трудностей и исправить ошибки, которые могли быть совершены. Значительная часть этих трудностей – причина не только ошибок, но и результат жесткой блокады и изоляции, которым были подвергнуты социалистические страны со стороны империализма и ведущих капиталистических держав, монополизировавших почти все богатства и наиболее продвинутые технологии мира, в результате грабежа колоний и массового похищения мозгов у стран, которые должны были развиваться.

Против первого социалистического государства были развязаны разрушительные войны, стоившие миллионов жизней и большей части накопленных богатств. Как птица Феникс оно вновь и вновь возрождалось из пепла, и помогло человечеству покончить с фашизмом. Обо всём этом сегодня хотят забыть.

Омерзительно видеть, как в самом СССР, многие заняты сейчас отрицанием и разрушением исторического подвига и огромных заслуг этого народа. И это не имеет ничего общего с исправлением и преодолением несомненных ошибок, совершенных в процессе революции, родившейся из царистского авторитаризма, в огромной, отсталой и бедной стране. Как можно сегодня предъявлять Ленину счет за величайшую в мире революцию в старой царской России?

Поэтому мы не колебались в нашем решении воспрепятствовать появлению здесь некоторых советских публикаций, заряженных ядом против самого СССР и социализма.

Систематическое разрушение ценностей социализма, работа сапой, осуществляемая империализмом, вместе с совершенными ошибками, ускорили процесс дестабилизации социалистических стран Восточной Европы. Дифференцированная политика в отношение каждой страны и идея минирования социализма изнутри, была долгосрочной стратегией, разработанной и примененной Соединенными Штатами. Общества разложенные и минированные изнутри будут неспособны к сопротивлению.

Было сказано о необходимости совершенствовать социализм. Никто не может возразить против этого принципа, применимого к любому из человеческих творений. Но почему так называемые реформы должны быть движением в сторону капитализма? Если мы у этих идей был революционный характер, как настаивают некоторые, почему у них такая поддержка и восхищение со стороны империалистических руководителей?

После визита на Кубу товарища Горбачева, мы открыто сказали, что как должно уважаться право любой социалистической страны строить у себя капитализм, точно так же мы требуем уважения к любой капиталистической стране в её праве на построение там социализма.

Мы думаем, что революцию невозможно ни импортировать, ни экспортировать; социалистическое государство не может быть создано путем искусственного оплодотворения или путем трансплантации эмбрионов. Революции необходимы условия внутри самого общества, и только каждый народ может стать ее создателем, это процесс в котором можно продвигаться вперед или отступать, можно даже проиграть. Но долг коммунистов – бороться в любых условиях. Сдаются трусы и деморализованные люди, коммунисты и революционеры этого не делают.

Сегодня империализм приглашает социалистические страны Европы развивать у себя капитализм и участвовать в грабеже стран Третьего Мира. Поэтому во многих из этих стран уже никто не говорит о трагедии Третьего Мира и недовольные толпы всячески направляются к капитализму и антикоммунизму. Это развитие событий может привести к фашистским течениям.

В нашем мире каждый день умирает 40 000 детей, которые могли бы спастись. Это, как если бы среди бедных детей мира каждые три дня взрывалась бомба, подобная бомбам Хиросимы или Нагасаки…»

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Фидель хорошо видел будущее и к чему приведет Восточную Европу капитализм и антикоммунизм.

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