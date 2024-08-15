 

«Если правый, то популист. Если левый, то прогрессивный» – Еврокомнадзор дал прессе рекомендации по освещению деятельности политиков

15.08.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политический отдел Европейского комитета по надзору в сфере средств массой информации и коммуникационных технологий (Еврокомнадзора) издал официальные рекомендации для СМИ, которые регламентируют, как они должны освещать деятельность общественных деятелей и политиков.

398-страничный документ подробно освещает, как должны расставляться акценты при описании политических событий и деятелей. В частности, если речь идёт о политике правых или консервативных взглядов, в отношении него необходимо употреблять эпитеты «правопопулистский», «праворадикальный», «экстремистский», «антиконституционный». Если с участием политика были скандалы, их обязательно необходимо упомянуть. Общий тон должен быть «осуждающим» и «предупреждающим об угрозе для общества, исходящей от персоны». В своде рекомендаций приводится пример: «На недавнем сборище экстремистов-радикалов присутствовал и один из их главарей Альфред Бауэр, в 1999 году уличённый в переходе улицы вне пешеходного перехода».

Что же касается политиков левых взглядов, то их необходимо напротив представлять как «проводников по безальтернативному пути прогресса и процветания в мультикультурном обществе». Незначительные огрехи в биографии рекомендовано опускать или отрицать, а достоинства – подчёркивать. Пример: «На воодушевляющем митинге за равные права и возможности присутствовал прогрессивный политик Альфред Бауэр, который дважды был признан судом невиновным по делу о растлении несовершеннолетних».

В Еврокомнадзоре подчеркнули, что отказ следовать рекомендациям повлечёт за собой на первый раз штраф, а на второй раз – лишение издания лицензии. Правила вступают в силу с 1 сентября и действуют на всей территории Евросоюза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Вот где собака зарыта – королевский биограф рассказал правду о семье монархов

16.08 / Мнение: Ей не нужна американская вина

16.08 / Мнение «аналитика»: О грандиозной финансовой катастрофе… Она и добьёт окончательно?

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Олимпийской войне виноват Саакашвили

16.08 / Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Про события в Курской области

15.08 / «Правда» и «Коммерсантъ» создали совместное издание — «Коммерсантъская правда»

15.08 / Мнение: Украина вводит ковидные ограничения в России

15.08 / Мнение: Семейный бизнес в Индии, падение спроса на алмазы и перспективы угольной отрасли

15.08 / Два высших образования, дипломы олимпиад, рекомендательные письма от местных чиновников: HR-менеджер из Москвы рассказала, как устроиться на работу курьером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика