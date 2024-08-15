«Если правый, то популист. Если левый, то прогрессивный» – Еврокомнадзор дал прессе рекомендации по освещению деятельности политиков

Политический отдел Европейского комитета по надзору в сфере средств массой информации и коммуникационных технологий (Еврокомнадзора) издал официальные рекомендации для СМИ, которые регламентируют, как они должны освещать деятельность общественных деятелей и политиков.

398-страничный документ подробно освещает, как должны расставляться акценты при описании политических событий и деятелей. В частности, если речь идёт о политике правых или консервативных взглядов, в отношении него необходимо употреблять эпитеты «правопопулистский», «праворадикальный», «экстремистский», «антиконституционный». Если с участием политика были скандалы, их обязательно необходимо упомянуть. Общий тон должен быть «осуждающим» и «предупреждающим об угрозе для общества, исходящей от персоны». В своде рекомендаций приводится пример: «На недавнем сборище экстремистов-радикалов присутствовал и один из их главарей Альфред Бауэр, в 1999 году уличённый в переходе улицы вне пешеходного перехода».

Что же касается политиков левых взглядов, то их необходимо напротив представлять как «проводников по безальтернативному пути прогресса и процветания в мультикультурном обществе». Незначительные огрехи в биографии рекомендовано опускать или отрицать, а достоинства – подчёркивать. Пример: «На воодушевляющем митинге за равные права и возможности присутствовал прогрессивный политик Альфред Бауэр, который дважды был признан судом невиновным по делу о растлении несовершеннолетних».

В Еврокомнадзоре подчеркнули, что отказ следовать рекомендациям повлечёт за собой на первый раз штраф, а на второй раз – лишение издания лицензии. Правила вступают в силу с 1 сентября и действуют на всей территории Евросоюза.

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