 

Россияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского

15.08.2024, 9:30, Разное
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Накануне не стало родственника знаменитого режиссера Никиты Михалкова Дмитрия Кончаловского. О трагичном событии рассказала его бывшая супруга Ольга Спиркина. Актриса разместила в соцсети фото с экс-супругом.

Дмитрий Кончаловский был племянником Никиты Михалкова, но по его словам, никогда не пользовался своей громкой фамилией. Он, как и его родственники, оказался связан с миром творчества.

Кончаловский обучал молодых специалистов профессиям, связанным с миром телевидения и работал шеф-редактором ряда телепрограмм, кроме того, стал автором 5 книг. Его помнят и любят как замечательного педагога и талантливого журналиста. Россияне скорбят, ученики Дмитрия очень тепло о нем отозвались и оставили немало слов соболезнования под постом Спиркиной.

“Пусть земля ему будет пухом. Мир потерял хорошего человека “, “Педагог от Бога”, “Благодарны за все”, — написали в Сети.

В личной жизни Кончаловского изменения начались еще в 2020 году. Тогда Ольга Спиркина заявила о разводе. Мужчина еще какое-то время пытался сохранить брак и боролся за отношения, но вскоре сдался, а затем женился снова. Однако весной прошлого года родственник Михалкова подал в суд на бывшую жену. Он планировал разделить совместно нажитое имущество, а также забрать себе деньги, которые пара заработала во время брака.

По слухам, это стало местью за адюльтер супруги. Дмитрий признавался в близком кругу, что из-за амурных дел Ольги он был очень обозлен на нее. В чем Спиркина, впрочем, так и не созналась, а причиной развода назвала вредные привычки мужа. Она заявила, что в последние годы он стал часто выпивать.

Актриса добавила, что 5 раз была замужем именно, потому что не привыкла изменять – она сразу меняет мужей. К тому же Ольга уверена, что идея судиться с ней не могла прийти в голову Дмитрию самостоятельно, а, скорее всего, руку к этому приложила его новая пассия.


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