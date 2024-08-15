 

Оторвался тромб – люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву

15.08.2024, 9:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Родные рассказывали, что артисту резко стало плохо – появилась одышка, и он впервые нарушил семейную традицию завтракать в кругу семьи. Когда супруга принесла ему в комнату тарелку фруктов, Лазарев уже лежал без сознания…

Подъехавшая через двадцать минут “скорая” констатировали смерть. Позже личный врач-кардиолог предположил, что артист скончался от тромбоэмболии, ведь совсем недавно ему сделали операцию, а организм мог не справиться с нагрузкой. И пояснили, что убившая Лазарева тромбоэмболия легочной артерии является, как правило, осложнением тромбоза глубоких вен ног.

Александр Лазарев умер на свой даче в Подмосковном Абрамцево 2 мая 2011 года. Похоронили его спустя несколько дней на престижном Троекуровском кладбище столицы, где упокоились многие деятели культуры. Позже на могиле установили красивый памятник в старинном русском стиле из черного диабаза за один миллион рублей.

И до сих пор люди несут на могилу скоропостижно умершего актера театр имени Маяковского цветы и свечи, хотя его нет с нами уже тринадцать лет… Сотрудники некрополя говорят, что о захоронении Лазарева родные очень заботятся и оно считается одним из самых ухоженных здесь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Сон при свете или включенном телевизоре грозит прибавкой в весе

16.08 / Вот где собака зарыта – королевский биограф рассказал правду о семье монархов

16.08 / Мнение: Ей не нужна американская вина

16.08 / Мнение «аналитика»: О грандиозной финансовой катастрофе… Она и добьёт окончательно?

16.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Олимпийской войне виноват Саакашвили

16.08 / Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Про события в Курской области

15.08 / «Правда» и «Коммерсантъ» создали совместное издание — «Коммерсантъская правда»

15.08 / Мнение: Украина вводит ковидные ограничения в России

15.08 / Мнение: Семейный бизнес в Индии, падение спроса на алмазы и перспективы угольной отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика