Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты США

В отчете Google подтверждается хакерская атака, поддерживаемой Ираном группировки на предвыборные штабы Джо Байдена и Дональда Трампа, произошедшая в мае и июне. Атака была нацелена на электронную почту около десяти человек, связанных с предвыборными кампаниями обоих кандидатов, включая действующих и бывших чиновников.

По словам Google, хакерская группа продолжает свои попытки взлома с применением новых тактик. Ранее сообщалось, что штаб Трампа подвергся хакерской атаке, в результате которой иностранные недоброжелатели получили несанкционированный доступ к внутренней переписке.