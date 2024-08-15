После отпусков в России наступит сезон вирусов

Окончание лета и начало осени – время всплеска вирусных заболеваний. Это связано с возвращением россиян из отпусков, скоплением людей в общественных местах и похолоданием, что ослабляет иммунитет. Поэтому в августе заметно увеличилась заболеваемость COVID-19, а в больницах стало на 24,2% больше пациентов с этой инфекцией.

Опасность таит и новый вариант штамма омикрон FLiRT, который пока мало изучен. Хотя он обычно протекает легко, как ОРВИ, для людей с ослабленным иммунитетом он может быть опасен.

Кроме того, в данный период повышается риск подхватить простуду или грипп. Поэтому для профилактики необходимо чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещения, что более эффективно, чем прием витамина С.