Школьники России триумфально выступили на “Международной” олимпиаде по ИИ
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Впервые проводимая с 9 по 14 августа в Болгарии олимпиада IOAI собрала старшеклассников из 39 стран мира. Соревнование проходило в два этапа.
На первом этапе участники погрузились в решение задач, имитирующих реальное научное исследование. Российские юные умы продемонстрировали исключительную компетентность, уверенно заняв первое место с безусловным балльным превосходством.
Второй этап потребовал от участников разработки и проведения экспериментов, демонстрирующих поведение программного обеспечения ИИ. Здесь вновь российские школьники проявили мастерство, удостоившись серебряных медалей. Однако по итогам обоих этапов победа заслуженно осталась за сборной России.
Примечательно, что достижения в сфере ИИ не ограничиваются научным сообществом. Ученые МФТИ создали ИИ-программу, которая существенно облегчит бумажную работу медицинским работникам. А эксперты продолжают оценивать потенциал ИИ в управленческой сфере.
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