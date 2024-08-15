Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

Ольга Зарубина стала широко известна благодаря хиту “На теплоходе музыка играет”. Артистка также исполнила немало других хороших композиций, однако не все ей давалось легко. Зарубина призналась, что в свое время развиваться ей как певице помешала Примадонна российской эстрады.

После волны популярности, в 1979 году, когда Зарубина вместе с Михаилом Боярским исполнила песню “Так не должно быть”, Алла Борисовна стала чинить препятствия ее карьере, и этот трек даже убрали из “Песни года”.

Кроме того, исполнительница рассказала, почему Пугачева пыталась “утопить” талантливого молодого певца, автора хитов “Встанем”, “Я русский”. Она назвала настоящую причину ненависти Аллы Борисовны к Шаману.

Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANа) в 2013 году принял участие в музыкальном телепроекте “Фактор А”, где в жюри царила Примадонна. Она категорически не захотела видеть Шамана в шоу и добавила, что рада его уходу, это должно было случиться. Талантливый молодой человек в ответ сказал фразу, которую до сих пор вспоминают в СМИ: “Вы обо мне еще услышите!”

Зарубина уверена, что на сегодняшний день Дронов превзошел Примадонну и вышел победителем. Он активно гастролирует, постоянно востребован. Алла Пугачева же скитается по миру и, по сути, почти забыта россиянами. А особенно смешит Зарубину то, что исполнительница хита “Миллион алых роз” даже цитирует своего бывшего оппонента в соцсетях. Так, недавно она заявила следующее: “Вы обо мне еще услышите!”.

Кроме того, Ольга добавила, что по-настоящему талантливый человек никогда не станет угнетать другого талантливого человека, а тем более ему завидовать.