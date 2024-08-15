Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Кадыровым… За ним вот-вот придут?

Сложно, конечно, поверить в такое. Но…

Ещё недавно глава Чечни Рамзан Кадыров проводил перестановки во власти, раздавал чины и награды детям и запросто водил их на смотрины к Владимиру Путину. Казалось, самого Аллаха за бороду держит.

А теперь он резко сменил внешность… и скрывается где-то в горах Кавказа

Ладно, про горы — шутка. А вот с переменами во внешности — дело серьёзное.



Слева фото июньское, справа — августовское

Всего за каких-то два месяца Ахьмад-Хьаьжин Рамзан потерял с десяток (или даже больше) килограммов живого веса, осунулся и заметно посуровел. Но прежняя отечность с лица никуда не ушла и походка осталась нетвёрдой. Что как бы намекает: #здоровье лучше не стало.

Словом, не от хорошего такие перемены. И не к добру в его совсем не юношеском возрасте.

Не, быть может и так, что государственные заботы одолели. Но всё же сомнения есть.

Вдруг все эти перемены указывают на то, что за Рамзаном «уже скоро» придут суровые посланцы Всевышнего, Азраил с Исмаилом, и принесут приглашение, от которого смертному невозможно отказаться?

Тут ведь уже никакая #медицина не поможет?

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