 

Бородина прочит своей дочери карьеру модели

15.08.2024, 2:55, Разное
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Имя телеведущей Ксении Бородиной в последнее время не сходит с первых полос новостных таблоидов. Причиной стал ее новый роман с Николаем Сердюковым, который не обсуждает только ленивый. Однако, кроме амурных дел, у экс-ведущей “Дома-2” заготовлен и другой контент.

Всем известно, что Ксения в одиночку воспитывает двоих дочерей. Марусе от первого брака теледивы с Юрием Будаговым уже 15 лет, Теоне, которая появилась на свет от предпринимателя Курбана Омарова – 8. Девочки очень хорошо ладят между собой, судя по видеороликам Бородиной в соцсети, несмотря на разницу в возрасте и темпераменте. Если Маруся спокойная и рассудительная девочка. то Тея полная ей противоположность – озорная и веселая.

Старшая дочь очень сильно похожа на свою маму, в Сети не устают восхищаться красотой юницы, а 8-летняя девочка унаследовала невероятные глаза от своего отца. Телеведущая даже сравнила малышку с известной американской моделью Беллой Хадид.

Бородина опубликовала фото своих детей, участвующих в фотосессии. Теона позировала в джинсовой куртке и коротком белом топе. Волосы школьницы заплели в высокий хвост, на лице – едва заметный макияж. Бородина, по мнению подписчиков, уже прочит своей младшей дочери карьеру модели. Впрочем, как считают некоторые эксперты, у девочки есть все шансы.

Напомним, Ксения Бородина рассталась с отцом Теоны Курбаном Омаровым в августе 2021 года. Сейчас мужчина находится в браке с девушкой по имени Валерия.

Ксюша же до недавних пор предпочитала не выставлять свою личную жизнь напоказ. Теперь она делится с поклонниками подробностями своих новых отношений, начавшихся на шоу “Последний герой”. Кроме того, Бородина на днях получила диплом психолога. Должно быть это в том числе, по мнению фанатов, повлияло на ее решение больше не скрывать свое счастье.


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